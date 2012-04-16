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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 11:04 BJT

〔离岸人民币〕法兴银行发行5亿元三年期点心债,息率为5%--销售文件

路透香港4月16日电---据路透周一获得的销售文件,法国兴业银行(SOGN.PA)发行5亿元三年期离岸人民币债券(点心债),息率为5%.

销售文件显示,债券发行人的评级为A1/A/A+(穆迪/标普/惠誉),债券预计获得的评级亦为A1/A/A+.

渣打银行(2888.HK)和法兴银行负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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