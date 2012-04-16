〔中港个股〕中铁料今年业绩持稳,基建业务增长抵销铁路板块不景气影响

路透香港4月16日电---中国综合建设集团--中国中铁(0390.HK)周一表示,内地铁路新开工项目部份推迟,将会令到公司上半年新接订单受一定影响;但公司手头有约万亿元人民币未完成合同储备,加上基建、城轨交通等业务量增加,料今年业绩与去年相比不会有太大变化.

中铁(601390.SS)董事长李长进在记者会上称,公司过去约七成的营收来自铁路板块,但经过去年市场急剧滑坡后,公司进行了结构调整,减少对铁路建设业务的依赖,并增加基建上游以拉动下游业务等举措.

"我们估计今年中铁在地铁领域的订单额将不少于1,500亿元;高速公路中标项目合约额估计约600-800亿元,所以全年取得新签合同额6,500亿元是有希望的."李长进称.

目前,中铁于城市轨道交通的市占率已达50%以上,首季度亦签署了深圳地铁11号线、成都和昆明的地铁项目BT(建造和转移)加总承包等大型合同,涉及合同总额逾千亿元.

2011年,中铁的新签合同额为5,708亿元,较2010年的7,355亿元减少22%.受到国内信贷紧缩,去年铁路建设市场投资规模大减,新招标项目缩减或延迟,中铁去年度的净利同比减少近一成.[ID:nSB1454060]

李长进表示,公司目前手头有价值约1万亿元的未完成合同储备,所以今年的营业收入规模与去年相比不会有太大的减幅,今年的业绩料与去年相比不会有太大变化.

另一方面,提到中国至缅甸和中国至老挝的铁路项目现时的进展,他称,中铁负责该两铁路项目路线的勘探,部份路段的施工图也已完成起草,但他预计中老铁路项目的开工条件比中缅铁路成熟,老挝方面对以BOT(建造-营运-转移)或项目借贷等两种模式都给予认可,且老挝方面亦希望项目能尽快动工.

中铁H股午盘中段下跌1.01%,报2.93港元;其A股则收涨0.78%,报2.57元人民币.(完)

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