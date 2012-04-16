〔香港股市〕收盘跌0.44%,受企业获利预警及欧债担忧重燃打击

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透香港4月16日电---香港股市恒生指数周一收跌,因海外市场疲弱、中资企业发布获利预警、以及欧债担忧重燃等利空因素盖过中国继续采取汇改措施的长期利好影响.
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
--近期中资财团不断以高价在港抢购地皮，连内地保险资金也按捺不住加入战团。中国平安保险旗下平安不动产资本，伙拍本地上市公司路劲基建，以“爆大冷”姿态，击败13个由中港著名发展商组成的财团，夺得港铁黄竹坑站物业发展项目第一期，首度成功在港投得地皮。
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