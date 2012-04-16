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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 16:33 BJT

〔香港股市〕收盘跌0.44%,受企业获利预警及欧债担忧重燃打击

路透香港4月16日电---香港股市恒生指数周一收跌,因海外市场疲弱、中资企业发布获利预警、以及欧债担忧重燃等利空因素盖过中国继续采取汇改措施的长期利好影响.

恒生指数.HSI收跌0.44%至20,610.64点,恒生国企指数.HSCE跌0.84%.港股表现逊于亚洲其他股市.

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