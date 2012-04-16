〔香港个股〕国泰航空上月客运量增但货量下跌,料4月空运业务更偏软

路透香港4月16日电---香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)周一公布,其与旗下港龙航空3月份的客运量按年增加10.6%,但载货量则同比减少10.7%;国泰预期,4月份的空运业务将更为偏软,如有需要会继续下调运力.

国泰航空收益管理总经理唐伟邦在新闻稿中称,3月份的整体载客数字理想,但由于去年同期发生日本地震及海啸,令同月比较的数据有所偏差.

"目前我们最关注的,是在经济不明朗及市场竞争的双重影响下,收益率受压的情况在经济、商务及头等舱越趋明显的问题."他说.

国泰与港龙合计3月份合共载客238.89万人次,运载率为79.4%,上升2.5个百分点.今年首三个月的乘客量及运力分别上升9.0%及8.6%.

在载货量方面,3月份两公司合计运载的货物及邮件14.41万公吨,运载率为68.3%,下跌2.7个百分点.今年首三个月的载货量合共下跌10.5%,而运力则削减2.1%.

国泰航空货运营业及市务总经理韦靖表示,3月份是今年货运业务表现最理想的月份,主要受惠由内地出口高科技消费产品至各地主要市场的大额货运订单,加上国泰及竞争对手均下调了运力.然而,整体空运市场仍然疲弱,尤以进口欧洲市场为甚.

"在市场前景不明朗,及需求方面仍未有持续上升的迹象下,预期4月份的业务更为偏软,如有需要我们会继续下调运力."韦靖指出.

国泰航空今日收低1.76%,报13.38港元,过去一个月累计下滑近11%.(完)

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