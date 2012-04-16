〔香港个股〕李嘉诚增持逾3,000万港元长江实业股权,为近三个月来首次

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月16日电---据联交所的资料披露,亚洲首富李嘉诚于上周三、四先后两度增持旗下长江实业(0001.HK)共34.1万股股份,涉资约3,307万港元.此次为李嘉诚于近三个月以来首度增持长实股份.
据联交所的上市公司权益披露,长实主席李嘉诚于上周三(11日)在场内按每股平均价96.947港元买入19.1万股长实股份,于周四(12日)再以每股97.003港元增持15万股,使其于长实的持股量,升至43.29%.
李嘉诚对上一次增持长实股份,是于今年1月27日,当时每股平均买入价为103.117港元.
长实周一收高0.3%,报100.3港元;大盘恒生指数.HSI收低0.44%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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