〔香港个股〕李嘉诚增持逾3,000万港元长江实业股权,为近三个月来首次

路透香港4月16日电---据联交所的资料披露,亚洲首富李嘉诚于上周三、四先后两度增持旗下长江实业(0001.HK)共34.1万股股份,涉资约3,307万港元.此次为李嘉诚于近三个月以来首度增持长实股份.

据联交所的上市公司权益披露,长实主席李嘉诚于上周三(11日)在场内按每股平均价96.947港元买入19.1万股长实股份,于周四(12日)再以每股97.003港元增持15万股,使其于长实的持股量,升至43.29%.

李嘉诚对上一次增持长实股份,是于今年1月27日,当时每股平均买入价为103.117港元.

长实周一收高0.3%,报100.3港元;大盘恒生指数.HSI收低0.44%.(完)

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