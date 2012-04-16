〔香港个股〕中芯称推迟武汉12寸晶圆建厂至明年上半年,因宏观环境改变

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月16日电---中国最大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)(SMI.N)周一表示,推迟在湖北武汉的合资企业成立至2013年上半年,因为经济环境和市场状况产生变化,双方正在商讨合资企业的方向及实施.
中芯是在联交所发布上述公告,公告内未作进一步说明.
中芯去年5月曾公告与湖北科技订立合营合同及合营备忘录,以投资及管理武汉新芯的12寸晶圆生产线.合资公司的注册资本为15亿美元,中芯国际占其中66.66%并出资10亿美元,湖北科技则出资5亿美元占余下的33.34%权益. [ID:nSH0061673]
中芯收盘持平上日的0.41港元,过去一个月跌3.7%;大盘恒生指数.HSI跌0.44%.
(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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