〔香港个股〕中芯称推迟武汉12寸晶圆建厂至明年上半年,因宏观环境改变

路透香港4月16日电---中国最大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)(SMI.N)周一表示,推迟在湖北武汉的合资企业成立至2013年上半年,因为经济环境和市场状况产生变化,双方正在商讨合资企业的方向及实施.

中芯是在联交所发布上述公告,公告内未作进一步说明.

中芯去年5月曾公告与湖北科技订立合营合同及合营备忘录,以投资及管理武汉新芯的12寸晶圆生产线.合资公司的注册资本为15亿美元,中芯国际占其中66.66%并出资10亿美元,湖北科技则出资5亿美元占余下的33.34%权益. [ID:nSH0061673]

中芯收盘持平上日的0.41港元,过去一个月跌3.7%;大盘恒生指数.HSI跌0.44%.

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