〔中国外汇〕2月续增美国国债127亿美元,且机构债及股票等俱增持

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月17日电---美国财政部最新公布数据显示,截至2012年2月,中国持有美国国债共计1.1789万亿美元,连续第二个月净增持.且包括机构债、股票等长期资产也都为净增持.
数据显示,2月净增持美国国债127亿美元,其中的一年期以上的为119.8亿美元;净增持以两房为主的机构债69.77亿美元,净增持公司债1.77亿美元,净增持股票类资产1.72亿美元.
中国仍为美国第一大债权国,但该数据并非中国全部对美国的投资数.若中国在香港,英国伦敦的对美投资,也不显示在其中.
截止今年3月底,中国外汇储备余额比去年同期增加2,603亿美元,较上年末增加1,239亿美元,接近3.31万亿美元.
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--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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