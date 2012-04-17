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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:04 BJT

《香港报摘》--经济日报4月17日

* 要闻版头条:

--连同昨日高盛(GS.N)配售中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)H股套现195亿港元在内,近一个半月内共15家公司集资筹资逾1,000亿港元.投资界人士称,集资活动仍陆续有来,为港股短线构成压力.

* 其他:

--香港金管局早前就执行《巴塞尔资本协定III》大纲进行谘询,据消息人士称,银行公会向当局提交的建议包括放宽就剔除核心资本之中金融机构投资的计算方法,以及放宽流动性要求.

--中国人寿集团海外公司称,期望今年内人民币保单占其保费比重可由15%升至20%.

--法兴证券环球股票产品部董事李锦表示,今年首季窝轮及牛熊证合占大市成交比例由逾30%降至25.8%,预期第二季市场与首季变化不大.

--澳门终审法院开庭审理第三阶段前运输工务司司长欧文龙贪污案件,终审法院合议庭主席岑浩辉称,案件并涉及两名香港商人,分别为华人置业(0127.HK)主席刘銮雄以及博美投资主席罗杰承.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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