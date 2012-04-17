《香港报摘》--经济日报4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 要闻版头条:
--连同昨日高盛(GS.N)配售中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)H股套现195亿港元在内,近一个半月内共15家公司集资筹资逾1,000亿港元.投资界人士称,集资活动仍陆续有来,为港股短线构成压力.
* 其他:
--香港金管局早前就执行《巴塞尔资本协定III》大纲进行谘询,据消息人士称,银行公会向当局提交的建议包括放宽就剔除核心资本之中金融机构投资的计算方法,以及放宽流动性要求.
--中国人寿集团海外公司称,期望今年内人民币保单占其保费比重可由15%升至20%.
--法兴证券环球股票产品部董事李锦表示,今年首季窝轮及牛熊证合占大市成交比例由逾30%降至25.8%,预期第二季市场与首季变化不大.
--澳门终审法院开庭审理第三阶段前运输工务司司长欧文龙贪污案件,终审法院合议庭主席岑浩辉称,案件并涉及两名香港商人,分别为华人置业(0127.HK)主席刘銮雄以及博美投资主席罗杰承.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI