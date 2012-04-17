《香港报摘》--信报4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--澳门终审法院指出,2005年前运输工务司司长欧文龙涉嫌收取2,000万元贿款,把现址为华人置业(0127.HK)旗下"御海南湾"楼盘项目涉及的五幅土地以邀请招标形式出售给华人置业主席刘銮雄与博美投资集团主席罗杰承属下三家公司.
* 其他:
--中银集团人寿表示,已向中国央行提出申请参与内地银行间债市,正待当局批准.
--亚洲资产(8025.HK)向港交所(0388.HK)提供虚假或具误导性资料,被东区裁判法院罚定五项控罪罪名成立,并要向证监会缴付调查费,合共11.7万港元.
--盈德气体(2168.HK)称与一组银团签订一项1.5亿美元的三年有期贷款融资协议.
--首钢资源(0639.HK)称周一按每股2.61-2.71港元,在市场上回购1,828.6万股股份,占已发行股份0.34%.
--南车时代(3898.HK)首季纯利按年下跌51%,至2.3亿人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI