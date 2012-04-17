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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:31 BJT

《香港报摘》--信报4月17日

* 头版头条:

--澳门终审法院指出,2005年前运输工务司司长欧文龙涉嫌收取2,000万元贿款,把现址为华人置业(0127.HK)旗下"御海南湾"楼盘项目涉及的五幅土地以邀请招标形式出售给华人置业主席刘銮雄与博美投资集团主席罗杰承属下三家公司.

* 其他:

--中银集团人寿表示,已向中国央行提出申请参与内地银行间债市,正待当局批准.

--亚洲资产(8025.HK)向港交所(0388.HK)提供虚假或具误导性资料,被东区裁判法院罚定五项控罪罪名成立,并要向证监会缴付调查费,合共11.7万港元.

--盈德气体(2168.HK)称与一组银团签订一项1.5亿美元的三年有期贷款融资协议.

--首钢资源(0639.HK)称周一按每股2.61-2.71港元,在市场上回购1,828.6万股股份,占已发行股份0.34%.

--南车时代(3898.HK)首季纯利按年下跌51%,至2.3亿人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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