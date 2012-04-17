《香港重要政经日程》--4月17日-4月23日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
=====================今日香港主要政经消息==========================
4月17日(二)
-- 中国海外发展(0688.HK)一季度业绩.
-- 中国建筑国际(3311.HK)一季度业绩.
-- 睿富房地产基金(0625.HK)董事会议,决议最终分派.
--10:00 京能清洁能源(0579.HK)于北京举行股东临时大会.
--16:00 中国电子(0085.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
4月18日(三)
-- 协同通信(1613.HK)首日挂牌交易.
-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)一季度业绩.
-- 万全科技药业(8225.HK)公布年度业绩.
--10:00 恒隆地产(0101.HK)股东周年大会.
--11:00 恒隆集团(0010.HK)股东周年大会.
--14:30 中国投资开发(0204.HK)股东特别大会.
--15:00 中国光大国际(0257.HK)股东周年大会.
4月19日(四)
-- 安徽海螺水泥(0914.HK)一季度业绩.
-- 钧濠集团(0115.HK)年度业绩公布.
-- 经纬纺织机械0350.HK一季度业绩.
--10:00 华南投资(0159.HK)股东特别大会.
--10:30 太平洋航运(2343.HK)股东周年大会.
--11:00 利兴发展(0068.HK)股东周年常会.
--14:15 罗兵咸永道(PwC)记者会.
--14:30 中国移动(0941.HK)记者会.
--14:30 国泰君安国际(1788.HK)股东周年大会.
--16:30 香港1-3月失业率.
4月20日(五)
*-- 中国移动(0941.HK)公布首季业绩.
-- 江南集团(1366.HK)首日挂牌.
-- 重庆钢铁(1053.HK)公布首季业绩.
-- 重庆农商行(3618.HK)公布首季业绩.
-- 城市电讯(1137.HK)公布中期业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)召开董事会商议末期股息.
-- 四川成渝高速公路(0107.HK)公布首季业绩.
-- 天节水业(0840.HK)公布首季业绩.
--09:30 广汽集团(2238.HK)在中国举行股东特别大会.
*4月23日(周一)
-- 公布3月份消费物价指数(CPI).
-- 阿里巴巴1688.HK公布首季业绩.
-- 兖州煤业(1171.HK)公布首季业绩.
-- 潍柴动力(2338.HK)公布首季业绩.
-- 山东墨龙(0568.HK)公布首季业绩.
--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国召开股东特别大会.
--09:30 中国水业集团(1129.HK)股东特别大会.
--11:00 上实控股(0363.HK)股东特别大会.
--14:30 利福国际(1212.HK)周年股东大会.
--15:00 壹传媒(0282.HK)股东特别大会.
--16:30 港交所(0388.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI