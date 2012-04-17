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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:31 BJT

《香港重要政经日程》--4月17日-4月23日

=====================今日香港主要政经消息==========================

4月17日(二)

-- 中国海外发展(0688.HK)一季度业绩.

-- 中国建筑国际(3311.HK)一季度业绩.

-- 睿富房地产基金(0625.HK)董事会议,决议最终分派.

--10:00 京能清洁能源(0579.HK)于北京举行股东临时大会.

--16:00 中国电子(0085.HK)股东周年大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

4月18日(三)

-- 协同通信(1613.HK)首日挂牌交易.

-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)一季度业绩.

-- 万全科技药业(8225.HK)公布年度业绩.

--10:00 恒隆地产(0101.HK)股东周年大会.

--11:00 恒隆集团(0010.HK)股东周年大会.

--14:30 中国投资开发(0204.HK)股东特别大会.

--15:00 中国光大国际(0257.HK)股东周年大会.

4月19日(四)

-- 安徽海螺水泥(0914.HK)一季度业绩.

-- 钧濠集团(0115.HK)年度业绩公布.

-- 经纬纺织机械0350.HK一季度业绩.

--10:00 华南投资(0159.HK)股东特别大会.

--10:30 太平洋航运(2343.HK)股东周年大会.

--11:00 利兴发展(0068.HK)股东周年常会.

--14:15 罗兵咸永道(PwC)记者会.

--14:30 中国移动(0941.HK)记者会.

--14:30 国泰君安国际(1788.HK)股东周年大会.

--16:30 香港1-3月失业率.

4月20日(五)

*-- 中国移动(0941.HK)公布首季业绩.

-- 江南集团(1366.HK)首日挂牌.

-- 重庆钢铁(1053.HK)公布首季业绩.

-- 重庆农商行(3618.HK)公布首季业绩.

-- 城市电讯(1137.HK)公布中期业绩.

-- 金沙中国(1928.HK)召开董事会商议末期股息.

-- 四川成渝高速公路(0107.HK)公布首季业绩.

-- 天节水业(0840.HK)公布首季业绩.

--09:30 广汽集团(2238.HK)在中国举行股东特别大会.

*4月23日(周一)

-- 公布3月份消费物价指数(CPI).

-- 阿里巴巴1688.HK公布首季业绩.

-- 兖州煤业(1171.HK)公布首季业绩.

-- 潍柴动力(2338.HK)公布首季业绩.

-- 山东墨龙(0568.HK)公布首季业绩.

--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国召开股东特别大会.

--09:30 中国水业集团(1129.HK)股东特别大会.

--11:00 上实控股(0363.HK)股东特别大会.

--14:30 利福国际(1212.HK)周年股东大会.

--15:00 壹传媒(0282.HK)股东特别大会.

--16:30 港交所(0388.HK)周年股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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