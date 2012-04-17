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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 08:34 BJT

(重发)《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月17日

路透香港4月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7574港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周一收高71.82点,或0.56%,报12,921.41点.因强劲的零售销售数据扶助大型消费者类股的表现.[ID:nSB8531715]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  200.340   -0.44      29105            15.541      -0.76
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.000   -1.23      31089             3.724      -0.97
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.790    0.59     168129            85.006      -0.64
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.340   -0.38     114426            20.345      -0.51
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  141.180    0.31      70886            10.952      -0.62
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  105.580   -0.73      38801             8.190      -0.48
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.090    0.30     416804            66.853      -0.14
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.340   -0.11      27098             4.138      -0.77
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.780    0.72     259744            13.017      -0.63
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.350   -1.43      43781            16.562      -1.42
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.230   -0.94      19597             4.311       0.03
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.070   -2.04      12923             3.424      -1.61
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.000   -3.60      17146             1.164     -49.84
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.590    1.17      33642             0.402      -1.99 (完)

  --整理 雷美珍

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