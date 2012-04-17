(重发)《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7574港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收高71.82点,或0.56%,报12,921.41点.因强劲的零售销售数据扶助大型消费者类股的表现.[ID:nSB8531715] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 200.340 -0.44 29105 15.541 -0.76 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.000 -1.23 31089 3.724 -0.97 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.790 0.59 168129 85.006 -0.64 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.340 -0.38 114426 20.345 -0.51 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 141.180 0.31 70886 10.952 -0.62 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 105.580 -0.73 38801 8.190 -0.48 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.090 0.30 416804 66.853 -0.14 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 53.340 -0.11 27098 4.138 -0.77 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.780 0.72 259744 13.017 -0.63 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.350 -1.43 43781 16.562 -1.42 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 22.230 -0.94 19597 4.311 0.03 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.070 -2.04 12923 3.424 -1.61 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.000 -3.60 17146 1.164 -49.84 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.590 1.17 33642 0.402 -1.99 (完) --整理 雷美珍
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI