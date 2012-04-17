《香港报摘》--其他报纸重要消息4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 明报:
--市场消息透露,直属国资委的中央企业中国有色矿业集团,将分拆非洲赞比亚的铜矿资产在港上市,最快有望下周开始招股工作,初步集资额约5亿美元.
--联交所资料显示,长实(0001.HK)主席李嘉诚继上周三(11日)增持长实19.1万股股份后,翌日再增持15万股股份,其持股微升至43.29%.
* 星岛日报:
--拥有近万个WiFi(无线上网)热点的香港电讯(6823.HK)旗下PCCW mobile推出为期近4个月的免费无限试用WiFi服务,今年7月底为止.
* 苹果日报:
--市场消息透露,康师傅(0322.HK)短期内将再公布新业务发展,就是有意伙拍日本企业进军下游肉制品业务.
--高盛的报告引述味千中国(0538.HK)管理层称,公司将今年同店销售增长目标由原来的15-20%,下调至3-5%;而截至3月中为止数月来的负增长情况未见改善.
* 东方日报:
--长实(0001.HK)执行董事赵国雄表示,公司由年初至今已售出1,300个单位,套现逾100亿港元.
--中远太平洋(1199.HK)公布,3月份集装箱吞吐量增长9.7%至444.9万个标准箱,而首季度总吞吐量按年升11.5%至1,277万个标准箱.
--新鸿基地产(0016.HK)计划将27亿元人民币的3年期人民币银团进行再融资,显示公司业务运作如常.但有消息人士指该贷款的定价较先前的为高.
* 文汇报:
--苏宁(002024.SZ)副董事长孙为民透露,集团旗下的电商平台苏宁易购旗下的商旅频道、酒类频道、金融频道、百货频道、彩票频道将于今年4-6月陆续亮相,苏宁易购全品类综合服务平台亦将于下半年全面成型.
* 大公报:
--中国财险(2328.HK)公布,今年首季的原保险保费收入为488.89亿元人民币,较去年同期的441.08亿元,增加10.84%.
--汇丰人寿宣布,2011年在中国内地实现保费收入2.97亿元人民币,较2010年增长151%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
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