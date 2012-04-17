〔香港个股〕南戈壁称子公司若干许可证被要求暂停,德勤辞任审计师

路透香港4月17日电---加拿大煤矿商--南戈壁资源有限公司(1878.HK)(SGQ.TO)周二称,其子公司若干许可证被蒙古当局要求暂停;另一方面,德勤已辞任该公司审计师,并由罗兵咸接任.

南戈壁的公告称,蒙古矿产资源局今日在乌兰巴托市召开新闻发布会,宣布要求暂停由南戈壁的全资附属公司SouthGobi Sands LLC拥有的若干许可证的勘探及开采活动,其中包括敖包特陶勒盖(Ovoot Tolgoi)煤矿许可证.

公告并称,已获悉该行动乃根据蒙古政府的一般国家安全权力实施.据蒙古矿产资源局表示,该行动与中国铝业(2600.HK)(601600.SS)此前建议收购艾芬豪(IVN.TO)IVN.N所持南戈壁控制性权益的协议相关.

"暂停行动的实施旨在使蒙古政府可检阅拟进行的所有权变动."公告称,南戈壁尚未接获任何官方通知,然而若在禁令颁发之前接获任何官方通知,均须暂停相关营运.

南戈壁资源专注于蒙古南戈壁区勘探及开发二迭纪炼焦煤及动力煤矿藏,而敖包特陶勒盖为公司最具代表性的煤矿,一直在生产及向中国客户销售煤炭.

另一方面,南戈壁公布,德勤会计师事务所已自行辞任公司的审计师职务,自2012年4月2日起生效,同日公司已委任罗兵咸(PricewaterhouseCoopers LLP)为审计师,至下届股东周年大会结束时为止.(完)

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