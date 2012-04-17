〔港报社评〕美菲军演进逼,加强制衡中国--信报4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
在美国高调重返亚洲、中菲于黄岩岛对峙事件仍未落幕之际,美国与菲律宾昨天在南海举行”肩并肩”联合军演.即使两国表示,军演与中菲就南海主权争端的海上对峙事件无关,但解决南海争端背后所隐藏的美国介入因素,当前不断显现与深化,令南海争端更形复杂,若中国不及早妥善处理问题,只会陷入更被动和不利局面.越南与菲律宾近年就南海领土问题,与中国”对抗”的态度日趋强硬,并通过宣示主权与军事演习,来强化占领岛屿的合法性.今次美菲“肩并肩”军演,选在靠近南海的巴拉望省进行.美菲今次军演,传达了一个清楚信息——菲律宾力图扩大军力,美国则摆明支持菲律宾,成为遏阻中国在区内扩张的力量.
菲律宾争夺南海领土,目的是夺取丰富的石油和渔业资源,利益攸关,如今不惜倒入美国怀抱,借外力与中国周旋;美国则乘机藉南海声索国对中国的不满,作为重整东亚区“主导权”的力量基础.2010年发生中日在钓鱼台”撞船事件”后,中国在主权争端上的”高调强硬”,造成强烈“睦邻”反效果.美菲今次军演,更首次邀请日本、越南等东盟国家参加模拟演习,既有隐含应对南海争端的意味,但更深层的政治含意是,通过联合军演,来摇动和抵制中国在东南亚不断扩张的投射影响力量.然而,这种战略意图也可能迫使中国加快与加强解决南海争端的政策力量,使亚太地区国家在偏向中美两强之间的选择,出现两极分化的巨大风险,最终影响到地区的安全结构和稳定.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI