〔港报社评〕西班牙非希腊,欧债虽惊未危--经济日报4月17日

西班牙10年期债息昨升穿6厘,但欧股大致稳定,因与去年希腊为主的欧债危机不同,西班牙削赤积极,且大得不能倒,欧央更已推低息长期贷款助稳欧银体系,故欧债难再即时剧爆,惟陷阴乾格局,或重蹈日本迷失20年覆辙.西意积极削赤,欧盟必施援手.西班牙10年期国债孳息率昨曾飈至6厘16,意大利债息亦步向6厘警戒线,面对西、意债息飈升,西班牙高官呼吁欧央再出手买欧猪国债.

惟西、意再引爆欧债危机的风险虽存,但仍有限,因西、意与希腊去年激发欧债的危情不同.其一,西班牙削赤态度较积极.相较希腊过去两年未肯认真削赤,西班牙日前推连串削赤措施,交出削支270多亿欧元方案.此令遭本身国民压力的欧盟成员尤其是德、法两国,有更大理由说服国民施援手.其二,西、意大得不能倒.与希腊占欧元区生产总值(GDP)比重不足3%相比,西、意所占比重分别约12%和17%,俱大得不能倒,若爆发危机,势重击欧元区体系,故欧盟不单会出手救,还会尽早救,以防震荡挫伤整个欧盟.其三,欧洲央行已祭出长期再融资计划(LTRO)绝招.欧债危机去年濒临深渊,主因之一是欧银体系脆弱、缺强力支持,危机急爆令市场风声鹤唳.欧洲央行去年底开始先后推两轮LTRO,提供大量低息3年期贷款予欧银,稳住欧银体系.欧银若再现危机,欧央势加推LTRO助欧银度险.

但上述措施只能治标,要治本必须加速经济增长,提高欧猪国还债能力;惟欧猪国削赤措施却反会引发收缩经济的恶性循环,故欧债现虽没即时剧爆风险,但欧盟亦无力脱困,陷长期阴乾格局.长期阴乾格局恐迷失20年.欧债陷入长期病患困局,非3、5年甚至10年难重见天日,还可能坠入日本迷失老路.欧债、欧股价格上季趁欧债危机回稳而炒上,但缺乏实际支持,现又被借势狠踩,国际热钱就是如此借数据与消息,炒上落图利,投资者要明白欧债大局与炒家思路,才能知所进退.(A08)