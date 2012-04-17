〔港报社评〕卖过期食品不应受纵容--星岛日报4月17日

市民向消费者委员会投诉商店出售过期食品,一年比一年多.消委会今年初调查6区57家零售店,竟然发现有三分一店铺有出售过期食品.港府宜加强执法保障消费者,商铺应该做好存货管理,妥善处理行将过期的食品.消委会过去3年接获的这类投诉,由2009年的11宗增加到去年的27宗,只是实际情况的冰山一角.单是消委会今年调查的57家零售店,已经发现有42款过期冷冻食品在摆卖,当中三包火腿已经过期约4个月,一款包点看来已发霉,消委会另外发现14款食品的食用日期标签有问题,部分日期被删去.

检控机会低商家甘冒险.现时一般不易腐坏的食品,食用日期只须标明”此日期前最佳”,就算过期出售,只要食品没有变质,不算犯法.有商店会低价清货,低收入市民自行衡量过风险后购买,”一家便宜两家着”.至于容易腐坏的食品,包装上要列明”此日期或之前食用”,逾期出售即犯法.此外,所有食品包装如果没有适当列明保质期,亦属违法.

快到期食品捐食物银行.商铺被发现和检控风险极低,因而不惜以身试法,包括改动食用日期标签,过期货当新鲜货发售,较猖狂者还换去原有包装,企图鱼目混珠,欺骗消费者.以现时的科技发展,条码的应用,商户大有条件改善存货管理.商铺销货情况很容易透过电脑记录一览无遗,从而有效控制入货,并且方便检查存货,及时把过期食品下架.外国有超市把行将到期的食品捐给食物银行,保障消费者,照顾基层,不浪费食物,一举三得,做法很值得本港商铺仿效.(A04)