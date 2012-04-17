〔港报社评〕梁振英拟建政治人才库,问责制发展或揭新页--明报4月17日

香港候任特首梁振英正在筹组执政团队,有迹象显示,关于政治任命官员,梁振英除了着眼未来5年施政,他还盘算打造政治人才库,增加政治助理数量,让他们经过历练,成为日后司局长、以至特首人选的摇篮.这个构想会否过于理想,且待新一届政府提出具体细节和做法,再行研判;不过,10年来问责制虽有贡献,但亦衍生诸多问题,特别是特首曾荫权扩大问责制所增加副局长和政治助理两层政治任命官员的表现,总体风评欠佳,新一届政府如何避免重蹈覆辙,对梁振英是一大考验.

梁振英属意年轻人当政助,20年后成为局长或特首人选.问责制是首任特首董建华于2002年连任后实施,主要官员由社会精英和政务官组成,比例上社会精英稍占多数,公务员约占40%,整体磨合未尽人意.问责制之于董建华和曾荫权,在主要官员成分方面已经有所不同,不过,即使如此,问责制于香港政治发展已经成为不归路,问题只是如何使问责制符合政治发展实际需要而已.

5年之后特首普选,除了选举制度设计,也要有足够政治人才配合,此乃香港政治发展之必然,对于年轻一代有志从政之士(包括年轻政务官),梁振英的构思是一个机会;但民主派应何去何从?民主派对加入政府一直有保留,然而,只停留在体制外批评,虽能培养一个富政治斗争经验的政治人物,却未能在实战中参与施政,等于缺少一块重要拼图,使政治人物变得不完整.所以,民主派应否透过推荐人才汲取施政经验,就趋势而言,宜从整体策略来思考.(A03)