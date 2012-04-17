〔港报社评〕堵塞法例漏洞,规管过期食品--文汇报4月17日

香港消委会在香港多间超市及零售店舖,发现有56款过期或标签有问题的包装冷冻食品出售.事件暴露现时规管食品食用日期的法例存有漏洞,法律处罚的阻吓性不足,令出售过期食品屡禁不绝.港府必须堵塞法例漏洞,健全巡查、投诉过期食品的机制,加大处罚力度,保障公众利益及市民健康.

目前,包括急冻及冰鲜食品在内的预先包装食品,虽然根据法例要求,必须以”此日期或之前食用”或”此日期前最佳”方式标示,提醒消费者留意食用日期.但是,根据现行”食物及药物(成分组合及标签)规例”(第132W章),只有售卖或陈列超逾”此日期或之前食用”期限的食品,才属违法;超出”此日期前最佳”标示期限,则没有违法.法例对标签食用期限规管存在灰色地带,或会诱使不法商人,将所有食品均以”此日期前最佳”方式来标示,藉以逃避法律的约束.

出售过期食品是黑心敛财,应受法律处分.更可恶的是,个别不法商人将过期食品更改包装和食用日期,然后减价促销.售卖过期食品是对基层市民的戕害,损害基层市民的健康牟取昧心财,必须受到舆论的谴责、法律的制裁.现阶段最有效、最有力的打击手段,是公开出售过期食品店舖的名字,暴露其丑行.同时,监管过期食品不能完全依靠消委会,食环署、海关等执法部门也应研究建立一套监管机制,鼓励市民检举揭发,透过官民合作打击无良商户,切实保障公众利益及消费者健康.(A04)