〔港报财经评论〕6厘魔咒山雨欲来--信报4月17日

6厘魔咒山雨欲来 /习广思

大市抽水不断,成为股市绊脚石,但近期除了资金因素外,欧美经济风险浮现,却是市场依然视而不见的事情.西班牙债息攀升,虽不足以摧毁股市,却是不断上升的风险因素.弱股盈警强股抽水.港股业绩期惊多于喜,但踏入4月,个别公司开始公布季度数据,却是盈警不断.继上周鞍钢(0347.HK)发出盈警后,东航(0670.HK)、南航(1055.HK)、金风(2208.HK)、TCL通讯2618.HK、晨鸣(1812.HK)均发出盈警,瑞银亦预测中铝(2600.HK)大有机会发出盈警.甚至乎,上周公布季度数据理想的达芙妮(0210.HK),愈唱愈高,终于配股后,随即有大行发表报告,预料其第二季销售增长转弱,配合股价回吐7.6%,可谓做戏做全套.中资股企业盈利,愈看愈淡,与3个月前的分别是,这一次盈警是真章,投资者对见底复苏的憧憬大降,以致再没垃圾股反弹这支歌唱了.

两轮LTRO带来放水效应,但这是”买时间”举动,眼下西班牙10年期债息重上6厘,执笔时报6.138厘,相等于去年8月欧央行入市买债前水平,信贷违约掉期(CDS)成本则攀至升去年底高位.新闻标题告知各位,市场重新关注西、意政府卖债情况,反映的是欧猪政府的再融资风险.西班牙财长声称政府积极减赤,提升市场信心,不会有融资困难.政客的门面话,当然没人信,若果如是的话,卖债不会反应冷淡,债息不会重上6厘,他亦不需要开腔叫欧央行入市买债.Mission Impossible债息反映的是债市投资者信心动摇,CDS亦有投机的因素,但官员更担心的应该是银行水紧的讯号.

回到更基本的问题,上周西班牙卖债反应差,乃是在政府修改削赤方案,要在2013年预算案中把财赤占GDP水平由8.5%削减至5.3%.债券急跌,卖债绩差,市场之所以泼冷水,一来政府债务水平持续上升,二来有紧没松的政策意味经济将再萎缩,但更大原因,是市场根本不看好西班牙的削赤方案.昨天”金融时报”大淡友Wolfgang Munchau就话这是不可能任务(Mission Impossible).西班牙政府要把财赤占GDP水平降至5.3%的话,需要削赤约530亿至640亿欧罗,而非目前建议的320亿欧罗,几乎相差一倍.目前,西班牙政府有点像未政变的意大利,政府选择性地削赤来满足欧盟及IMF,但实际上是数字上修修补补,难听点说,未死到临头,仍未愿痛心大改.亦因此,山雨来到时,应避都走避,反而山雨欲来时,雷声、黑云是市场隐忧及噪音.(B02)

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提防欧罗应跌不跌 /苏子

目前市场久不久便翻炒欧债危机,最新的情况是市场正热炒近日西班牙债务违约担保成本已升至历史新高水平,令投资者担心西班牙或会演变为第二个希腊的负面因素.因此,欧罗汇价便顺理成章被市场明显质低,欧罗兑美元再度考验1.30这个非常关键的重要支持水平.目前市场情绪仍以看淡欧罗汇价后市的走势为主,不少投资者则相信欧罗兑美元正式跌破1.30心理关口只是时间问题;而大量看淡欧罗汇价的投资者,亦正在注视着欧罗兑美元会否在失守1.30心理关口后出现一泻如注的单边跌市.相信稍后一旦欧罗兑美元在跌破1.30心理关口后能以近全日低位收市,不少看淡者定会加码建立短仓,以打赌汇价后市可以朝着今年的1.2622低位方向迈进.

由于欧罗兑美元的20天保历加通道自3月初开始便陷入横行发展的阶段里运行,故即使破位,宜提防会是假突破;因此,除非欧罗兑美元能于昨晚以大阴烛形式一举下破通道的底部支持收市,否则小心汇价仍未能摆脱上落市的走势模式.然而,昨晚欧罗兑美元若出现反高潮情况,即可以在保历加通道底部支持附近强力反弹,使日线图在收市时呈现近似锤头的利好形态的话,那便要提防欧罗兑美元在本周余下时间里,较大机会在市场一片看淡声中转弱为强,并升回上周四的1.3213高位以上波动及收市.如昨晚欧罗兑美元不跌反升,并且回升至10天SMA阻力附近甚至更高水平收市,将是一个极为利好短期后市的重要警号.

虽然市场目前已再翻炒欧债危机,但笔者却不敢对欧罗汇价看得太淡,特别是踏入4月份后,欧罗兑瑞郎已跌至1.20这个瑞士央行会随时入市干预欧罗弱势的重要”底线”附近波动多时;担心稍后欧罗兑瑞郎若跌破1.20心理关口及本月5日所造的1.1989低位后,较大机会令瑞士央行入市干预欧罗的弱势.如瑞士央行果真采取行动干预欧罗兑瑞郎,相信定会令欧罗兑美元从中受惠,从而显着升回10天SMA阻力以上.故投资者目前在看淡欧罗汇价之余,亦要提高警觉,并作好两手准备,以防瑞士央行出奇不意地入市干预欧罗兑瑞郎的弱势,从而令欧罗汇价的整体走势得以转弱为强,并且更因此触发众多看淡者的止蚀买盘入市,使欧罗兑美元得以升回上周四的1.3213高位以上.(B10)