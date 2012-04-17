〔港报财经评论〕--香港经济日报4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
高盛沽工行,淡马锡承接 /余少文
国企指数连升两日而回吐,高盛减持工商银行(1398.HK)H股,但新加坡淡马锡半年内两度接收内银股策略性股东减持股份,除反映其大好友身份外,其日后投资取态会影响大市后向.高盛短期不再减持.由于外围上周五下跌,即使人民银行上周六突然扩大人民币波幅至1%,只是人民币升值步伐自去年底开始显着放慢,故市场对中资股昨日开市已不存厚望,加上昨日开市前传出高盛减持38.6亿股工行H股,更令人担心大市走势.惟新加坡政府全资持有的淡马锡再一次临危受命,承接高盛减持的工行超过90%股份,将减持消息对市场的冲击降至最少,也令工行昨日只跌0.8%,收5.17港元,全日最低也只见5.12港元,较配股价5.05港元仍有溢价.
至于淡马锡过去至今都是内银股大好友,目前持有建设银行(0939.HK)和中国银行(3988.HK)分别9.42%和7.07%的股份,昨日再斥资179亿港元买入工行股份,令其工行持股量占工行Ｈ股增至5.3%,除了反映其过去已持有工行逾10亿股外,也令其持有三大行合计市值达1,810亿港元.淡马锡高沽低买.乐观而言,增持事件反映淡马锡睇好内银股,尤其去年中曾以每股作价6.26港元减持建行15亿股和3.63港元减持51.9亿股中行,但香港交易所(0388.HK)资料显示,淡马锡去年8月在美银减持建行时以每股4.94港元承接44亿股,到11月再以每股作价4.93港元承接美银减持的37.7亿股建行股份,建行股价昨日收报6.11港元,反映淡马锡高沽低买策略成功.去年8月底至今,两度增持建行的帐面已获利95亿港元,反映淡马锡买卖内银股投资有道!
不过,从另一角度来看,淡马锡持有赚钱最多的三家内银股,建行、工行和中行在国指比重分别为10.1%、9.8%和9.9%,而在恒生指数比重则为8.2%、3.7%和5.4%.若然新加坡政府跟中国政府交恶,又或对中国市场睇法转差,都会牵一发而动全身.当然,目前为止,笔者仍相信新加坡政府睇好内银股和中国经济前景,即使彭博综合证券商预期,工行今明两年每股盈利增长会放缓至10%左右,但只要维持现有派息政策,预测息率在扣除股息税后仍有5厘左右,预测市帐率可降至1.3倍,吸引力仍在.(010)
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