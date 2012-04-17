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货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 10:19 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升0.33%,消费类股领涨

路透香港4月17日电---香港股市周二开盘上升0.33%,消费相关类股领涨.

恒生指数.HSI开盘涨67.4点,至20,678.04点.恒生国企指数.HSCE 开盘上升0.18%.(完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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