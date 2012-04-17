〔香港社会〕候任特首梁振英叫停2013年"双非"孕妇配额--报载

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月17日电---香港候任特首梁振英周一称,应叫停明年私立医院接收"双非"孕妇的配额,他同时表示,不能保证明年在港出生的双非子女会有香港永久居民身份.
香港星岛日报报导称,明年非本地孕妇来港产子配额迟迟未公布,食物及卫生局本将要约私家医院商讨配额,并打算本月底公布,但梁振英昨天傍晚突然主动向传媒宣布,明年私院接受双非孕妇来港产子的配额是零.
"在未能充分全面了解双非孕妇在香港产子对香港的医疗、母婴健康、教育等等的社会服务所造成的影响之前,2013年私立医院接收双非孕妇产子的名额应该暂停,亦即是说名额是零."报导援引梁振英称.
香港近年"双非"婴儿的数字急速攀升,已从2001年的620个上升至2011年的35,736个,引起香港本地人士的不满."双非"是指在港所生婴儿的父母均无香港居留权.
梁振英并称,"双非"孕妇来港产子并不是发展医疗产业的正途,也不是解决人口老龄化的正途.对于如何解决这个问题,他表示释法是一种途径,但可用其他法律办法解决.(完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI