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货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 09:40 BJT

〔香港个股〕华人置业股份暂停买卖--港交所

路透香港4月17日电---香港联交所周二称,地产投资公司华人置业集团(0127.HK)股份暂停买卖.暂未知悉原因.

香港信报周二报导称,澳门终审法院指出,2005年前运输工务司司长欧文龙涉嫌收取2,000万元贿款,把现址为华人置业旗下"御海南湾"楼盘项目涉及的五幅土地,以邀请招标形式出售给华人置业主席刘銮雄与博美投资集团主席罗杰承属下三家公司.

停牌前,华人置业周一收报10.8港元,过去一个月累计下跌15.15%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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