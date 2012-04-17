〔香港个股〕华人置业股份暂停买卖--港交所

香港信报周二报导称,澳门终审法院指出,2005年前运输工务司司长欧文龙涉嫌收取2,000万元贿款,把现址为华人置业旗下"御海南湾"楼盘项目涉及的五幅土地,以邀请招标形式出售给华人置业主席刘銮雄与博美投资集团主席罗杰承属下三家公司.