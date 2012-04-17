〔中国汇市〕人民币/美元早盘成交居于中间价下方,盘面谨慎氛围浓厚

* 人民币兑美元早盘交易居于中间价下方

* 做市商在波幅扩大后缩减了流动性的提供

* 远期与掉期走势因新政再度重合

路透香港/上海4月17日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘交易仍略显谨慎,成交集中在中间价的下方.交易员们表示,由于扩大汇率波幅后做市商普遍缩减了流动性提供规模,市场走势呆滞,主要还是受企业的实盘需求所带动.

而盘面的买卖力道相对均衡,主要的成交价格也就集中在少数几个价位中,没有看到波幅扩大后的剧烈波动走势.

今日人民币/美元中间价定于6.2896,最高与最低价分别为6.3054-6.3017,成交也集中于此.

"市场还是很谨慎,成交没有太大的变动,主要还是受企业结汇的牵引."一国有银行交易员表示.

他指出,由于市场谨慎,波动幅度又刚刚扩大,市场主要做市商们都收减了提供流动性的规模.在汇率走势仍不明朗的时局下,不太敢做太大的头寸.

"市场成交谨慎,稍微放一个头寸就会导致市场波动十几个点,所以,多数做市商仍在观察中.再过几天,才能看到底汇率波幅扩大的影响到底会怎样."这位交易人士称.

中国央行上周六宣布,将人民币/美元汇率日间波幅由此前的0.5%扩大到1%.

**远期/掉期重归同路**

但受外管局头寸综合管理新政的影响,远期与掉期市场的走势渐趋重合.该新政允许商业银行持有隔夜空头寸,理论上可以加大远期市场的成交量.

"这个政策会导致远期与掉期的走势一致,成交量也会活跃一些."另一位北京的交易员表示.此前,外管局规定头寸管理实行收付实现制,导致远期、掉期的走势完全分离.

外管局周一宣布,为了增强银行外汇交易和风险管理的灵活性与主动性,促进人民币汇率的价格发现,根据当前国际收支状况和人民币汇率形成机制改革需要,决定完善银行结售汇综合头寸管理.

外管局表示将对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理.在现有结售汇综合头寸上下限管理的基础上,将下限下调至零以下.

上述交易员并表示,放开了对隔夜空头头寸的限制,反而没什么人再去赌人民币升值,这也显示目前的均衡价格基本得到市场和决策层的认可.

2005年汇改以后,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之后改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--记者 毕晓雯 ;审校 曾祥进

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