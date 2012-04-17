〔香港新股〕中国有色矿业将启动招股工作,拟集资约5亿美元--报载

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月17日电---据香港明报周二报导称,中国有色矿业集团分拆非洲赞比亚铜矿资产在港上市,最快有望下周开始招股工作,初步集资额约5亿美元.
报导并称,中国有色矿业去年已递交上市申请(即已交A1表格),拟集资10亿美元,后来因市况问题而搁置.接近承销团的消息人士称,现时公司只需向上市委员会更新资料即可,因此期望最快可在下周展开招股工程.
承销投行包括中国国际金融、瑞银及摩根大通.
中国有色矿业集团团副总经理陶星虎此前接受路透专访时称,分拆海外矿业资产赴香港上市已通过港交所审批,目前暂计划于5月底前启动发行.
他并称,集团在赞比亚的铜产量将从去年的5万吨增至今年"最低8万吨",2015年前争取达25万吨;粗铜产量则将从去年的15万吨增至今年的18万吨,明年将达到25万吨.
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
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