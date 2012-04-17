〔香港个股〕康师傅正与一日本企业商谈合作,将涉足高端肉制品市场--消息

路透香港4月17日电---据一位了解公司情况的消息人士周二表示,以方便面及饮料闻名的康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)将涉足至高端肉制品事业,以为公司未来业务寻找增长点.

该名人士表示,规划产品包括火腿、香肠以及肉松等.目前正在与一日本企业商谈合作方式.

"(肉制品事业)已经发想好几年,不是突然的决定,"该名人士说,"公司要为下一个五年寻找增长点."

但他不愿透露正在与哪家日资企业洽商合作以及其它细节.

康师傅发言人对上述消息不予置评.此也证实了分析师报告提及康师傅主席魏应州称将与日资伙伴合作肉类制品业务.

由于占营收最大的饮品销售动能不振,康师傅去年净利按年减12.01%至4.195亿美元,低于市场预期,也是六年来首见衰退.[ID:nSH0110396]

本地时间下午1:47时,康师傅持平至21.65港元,过去一个月来跌10.16%;大盘恒生指数.HSI跌0.78%.(完)

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