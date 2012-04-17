〔香港个股〕SOHO中国拟向绿城中国等购沪商业项目,涉资21.4亿元人民币

路透香港4月17日电---中国商业房地产商--SOHO中国(0410.HK)周二宣布,拟以总代价约21.4亿元人民币向绿城中国(3900.HK)等收购上海长宁区天山路的一个办公及商业项目.

SOHO中国的声明称,已与绿城中国及项目另一名卖方马鞍山华龙置业发展有限公司,就收购天山路项目签订了框架协议.该项目分别由绿城中国全资持有的绿城房地产集团和马鞍山华龙置业持有70%和30%的注册资本.

天山路项目位于长宁区虹桥涉外贸易中心核心地段,该区域是上海市第一个涉外商务区,50%以上的公司为外资企业及机构.该项目占地总面积25,594平方米,总建筑面积约17.22万平方米,包括办公楼、酒店及商业楼面.酒店日后将由凯悦管理.

根据框架协议,绿城中国将自出售该项目获得出售及贷款转让金额共16.16亿元.而负债高企的绿城中国在另一份声明中称,出售所得款项可加强集团的现金流量及提升营运资金,以待商机出现时供未来投资所需.公司并估计自出售事项可录得约2亿元的收益.

手持庞大现金的SOHO中国此前设订今年的收购金额约100亿元,目标主要在上海和公司的基地北京.[ID:nSH0095849]天山路项目是SOHO中国自09年8月进入上海市场的第11个收购项目,若完成这宗收购后,公司在上海累计的收购金额将达255亿元.

SOHO中国早盘收平于5.91港元,绿城中国则升0.89%,报5.68港元.(完)

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