〔香港新股〕海通证券有望成今年来亚太区最大IPO,测试市场需求(更新版)

(新增细节和分析师评论)

* 海通证券香港IPO招股价区间10.48-11.18港元

* 有望成为年初以来亚太区最大宗IPO

* 基石投资者认购股份占IPO发行量三分之一

路透香港4月17日电---中国以资产计第二大券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)卷土重来,其香港首次公开发行(IPO)周二开始招股,集资额高至17.7亿美元(约137.4亿港元),将测试投资者的胃口.

招股书显示,海通将发行12.29亿股,每股招股价区间为10.48-11.18港元,较上周五A股收市价10.19元人民币折让10.7%-16.3%.

这同时也意味着1.30至1.38倍的2012年市账率,较其A股1.9倍的市账率为低.其竞争对手中信证券(600030.SS)市账率为1.5倍.

海通原计划去年12月在香港IPO,但随后因市场剧烈波动而决定推迟.不过今年以来恒生指数.HSI累计扬升11%,这已经鼓舞中国光大银行(601818.SS)和三一重工(600031.SS)等纷纷重启H股上市计划.

若海通本次发行成功,其将成为今年度香港市场募资规模最大的IPO.

目前公司已经找到11家基石投资者,认购共约5.8亿美元股份,相当于其IPO发行规模的三分之一.[ID:nSH0101885]

消息人士称,一些基石投资者希望通过投资是次IPO,从而与发行人形成战略合作关系.同时,这亦反映海通证券这次卷土重来是只许成功,不许失败.

"这样的(股东)结构肯定有助保证交易可以顺利进行."麦格理的分析师Rachel Li表示.

"在现时的市场环境下,该公司的订价也非常合理,而且短期也可能有一些刺激股价的催化剂出现."她指的是对中国股市反弹的预期.

假如海通证券以高端定价,将令这宗IPO成为今年以来亚太区最大宗的IPO.

海通证券A股周二午盘最新报9.98元人民币,下挫2.44%,跌幅大于沪综指.SSEC的下滑0.53%.

海通证券H股定价日在周五(20日).花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人,并与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、野村、渣打(2888.HK)(STAN.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起担任联席主承销商.(完)