〔香港社会〕两名香港富豪卷入澳门前高官欧文龙贪污案

路透香港4月17日电---两名香港富豪的名字被卷入澳门前运输工务司司长欧文龙贪污案的聆讯,加上此前香港大蓝筹新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席涉嫌贪污并指控,令到香港作为国际金融的声誉受到冲击.

香港地产投资公司--华人置业(0127.HK)主席刘銮雄,以及博美投资集团主席罗杰承的名字,在欧文龙的贪污案聆讯中被提及.

欧文龙此前已因贪污罪成判囚28年半,并已在服刑中.根据澳门法院的文件指出,欧文龙因涉嫌收受贿赂和洗黑钱而被起诉更多的罪名.

据澳门终审法院聆讯指出,刘銮雄和罗杰承投资的一间公司,是三家于2004年有份入标竞投五幅位于澳门机场对面的土地的财团之一.

控罪指出,评标委员会当时认为三份标书均不符合要,但刘氏与罗氏的公司在欧文龙收受2,000万港元后中标.

不过,澳门法院的审讯未有对刘銮雄和罗杰承作出指控.

据华人置业去年3月的公布,公司当时收购了Moon Ocean余下29.99%股权至全资拥有,总代价16亿港元.Moon Ocean持有澳门(乙+水)仔伟龙马路的土地,接邻澳门国际机场,可发展的总住面楼面面积约53.7万平方米.华置并将之发展名为"御海南湾"的高档住宅项目.

澳门政府一名官员对路透表示,欧文龙在昨天的聆讯中是唯一的被告,而该聆讯将于明天再进行.

华置今天暂停买卖,公司发言人拒绝评论停牌是否涉及该宗澳门案件.公司其后的声明称,停牌以待公司发出有关股价敏感资料的公布.暂时未能接触到罗杰承作出回应.

擅长财技的刘銮雄有"股坛狙击手"之称,旗下上市公司包括华置、至祥置业(0112.HK).而罗杰承投资的业务相当广泛,包括房地产、财务融资、唱片公司、大型表演、书籍出版、市场推广、餐饮业等.他亦是两支本地足球队南华和天水围飞马的班主.

这次是继早前香港大型蓝筹发展商--新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江和郭炳联卷入与前政务司司长许仕仁的贪污案而被拘捕后,另一宗涉及香港富豪的事件.但郭炳江和郭炳联等目前尚未被提出控告.(完)