〔香港个股〕九龙仓旗下天星小轮获准加价,平均加幅5.6%

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港4月17日电---香港行政会议周二通过九龙仓(0004.HK)旗下天星小轮的两条专营渡轮航线的加价申请,平均加幅为5.6%,但周一至五的平日票价和月票票价维持不变.
政府发言人表示,两条渡轮航线--中环至尖沙咀和湾仔至尖沙咀加价,对各类消费物价指数的全年影响只有少于0.0005个百分点,对通胀的影响应该相当轻微.
政府的新闻稿称,鉴于目前的经济环境,及为了减低票价加幅对平日乘客的影响,政府认为上述两条航线的平日票价和月票应该维持不变,但批准假日(周六、日和公众假期)的票价由今年6月24日起增加0.3-0.4港元,估计在新收费下,68%的天星小轮专营服务的乘客不会受到影响.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI