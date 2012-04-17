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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 18:06 BJT

〔香港个股〕九龙仓旗下天星小轮获准加价,平均加幅5.6%

路透香港4月17日电---香港行政会议周二通过九龙仓(0004.HK)旗下天星小轮的两条专营渡轮航线的加价申请,平均加幅为5.6%,但周一至五的平日票价和月票票价维持不变.

政府发言人表示,两条渡轮航线--中环至尖沙咀和湾仔至尖沙咀加价,对各类消费物价指数的全年影响只有少于0.0005个百分点,对通胀的影响应该相当轻微.

政府的新闻稿称,鉴于目前的经济环境,及为了减低票价加幅对平日乘客的影响,政府认为上述两条航线的平日票价和月票应该维持不变,但批准假日(周六、日和公众假期)的票价由今年6月24日起增加0.3-0.4港元,估计在新收费下,68%的天星小轮专营服务的乘客不会受到影响.(完)

欲浏览相关政府公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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