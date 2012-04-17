〔香港个股〕康师傅将跨足高端肉制品,多元化经营有助重拾销售动力(更新版)

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(新增分析师看法)
* 康师傅将跨入高端肉制品--消息
* 与日资企业谈合作方式--消息
* 分析师称品牌及渠道有利新事业
* 多元化经营有助重拾销售动力
路透香港4月17日电---据一位了解公司情况的消息人士周二表示,以方便面及饮料闻名的康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)将跨足至高端肉制品事业,以为公司未来业务寻找增长点.
在饮品销售似乎出现瓶颈之际,分析师认为,康师傅的品牌及渠道有利于拓展业务版图至高端肉制品,初步正面看待,但仍需进一步了解未来的经营方式.
上述消息人士透露,康师傅正与一日资企业谈判合作,进入高端肉制品行业,规划产品包括火腿、香肠以及肉松等,生产地可能在江苏.
"(肉制品事业)已经发想好几年,不是突然的决定,"该名人士说,"公司要为下一个五年寻找增长点."他不愿透露正在与哪家日资企业洽商合作以及其它细节.
PiperJaffray发布报告称,"我们相信拓展至其他的即食食品,如肉制品、休闲食品,以及与国际伙伴进一步合作,对于康师傅重拾快速成长动能是很重要的."
另一位于上海的券商人士也说,"康师傅有自己网络,有自己的品牌,对于民生消费品经营者,是重要的条件."
康师傅近期与分析员会面,透露了上述讯息.美林美银在报告中指出,肉制品的相关产品可能会在明年中推出.
由于占营收最大的饮品销售动能不振,康师傅去年净利按年减12.01%至4.195亿美元,低于市场预期,也是六年来首见衰退.[ID:nSH0110396]不过,康师傅收购百事可乐(PEP.N)中国业务已获中国商务部批准.
然而,位于上海的券商人士也指出,食品安全议题在中国市场愈发受到重视,随着双汇实业(000895.SZ)、雨润食品(1068.HK)曾经传出相关问题,康师傅如何控管品质亦是重要的课题.
雨润去年下半年陆续传出问题肉消息,导致销售滑落,去年净利按年大跌逾三成至17.99亿港元,公司对第一季的看法仍保守[ID:nSH0099675]
双汇去年3月也爆发肉品含有瘦肉精的丑闻,令销量急跌.根据公司稍早公告,去年全年净利为5.65亿元人民币,较前一年度的11.59亿元大减51%.
康师傅H股收盘小跌0.69%至21.50港元,今年迄今跌8.9%,表现逊于大盘恒生指数.HSI上涨11.54%.
康师傅发言人对上述消息不予置评.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟/乔艳红
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