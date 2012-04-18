《香港报摘》--经济日报4月18日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--海通证券的招股书显示,11名基础投资者之中,PAG(Pacific Alliance Group)以及凯基的认购额一半资金分别来自工银亚洲及汇丰银行的贷款,并须将是次认购最多约2.97亿股H股份作为抵押品.
* 其他:
--伦敦金属交易所(LME)正考虑增设人民币结算的选择,与锐意拓展人币计价商品交易市场的港交所(0388.HK)策略不谋而合,有分析相信或促使港交所在竞购LME时出价更进取.
--财务汇报局(FRC)公布辖下纪律委员会的裁决,谴责浩勤会计师事务所及其前董事长林闻深,并命令支付罚款、调查费等共逾10万港元.据了解,事件涉及高宝绿色(0274.HK)(现称中富资源)的核数工作.
--香港证监会一份文件指出,在港发行RQFII A股ETF产品其中一项必要条件,为申请机构的中国内地母公司拥有充足的经验和专家去管理及营运在内地挂牌的实物A股ETF.
--安达人寿推出长达15年的储蓄保险,首期保费以1港元兑1人民币,按昨日牌价计变相打折约两成.
--思捷环球(0330.HK)委任信和置业(0083.HK)前执行董事兼首席财务总监邓永镛为新任集团执行董事兼财务总裁,5月2日生效.邓永镛为本港著名商人及慈善家邓肇坚孙儿.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。