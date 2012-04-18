《香港报摘》--经济日报4月18日

* 要闻版头条:

--海通证券的招股书显示,11名基础投资者之中,PAG(Pacific Alliance Group)以及凯基的认购额一半资金分别来自工银亚洲及汇丰银行的贷款,并须将是次认购最多约2.97亿股H股份作为抵押品.

* 其他:

--伦敦金属交易所(LME)正考虑增设人民币结算的选择,与锐意拓展人币计价商品交易市场的港交所(0388.HK)策略不谋而合,有分析相信或促使港交所在竞购LME时出价更进取.

--财务汇报局(FRC)公布辖下纪律委员会的裁决,谴责浩勤会计师事务所及其前董事长林闻深,并命令支付罚款、调查费等共逾10万港元.据了解,事件涉及高宝绿色(0274.HK)(现称中富资源)的核数工作.

--香港证监会一份文件指出,在港发行RQFII A股ETF产品其中一项必要条件,为申请机构的中国内地母公司拥有充足的经验和专家去管理及营运在内地挂牌的实物A股ETF.

--安达人寿推出长达15年的储蓄保险,首期保费以1港元兑1人民币,按昨日牌价计变相打折约两成.

--思捷环球(0330.HK)委任信和置业(0083.HK)前执行董事兼首席财务总监邓永镛为新任集团执行董事兼财务总裁,5月2日生效.邓永镛为本港著名商人及慈善家邓肇坚孙儿.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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