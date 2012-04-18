《香港报摘》--信报4月18日

* 头版头条:

--二手交投显着回落,市场观望一手市场多达11个新盘部署季内推售,涉及单位近5,000伙,其中逾千伙为大型新盘项目.

* 其他:

--华人置业(0127.HK)称,公司主席刘銮雄没有向前澳门运输工务司司长欧文龙提供任何非法垫款或进行贿赂,仅被澳门终审法院要求作为该案证人出席聆讯,而目前并无就有关案件所提及之事件在香港或澳门遭受检控.

--中国汽车代理中升控股(0881.HK)遭基金股东General Altantic减持高至10亿港元的股份.

--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)表示,正评估蒙古当局暂停南戈壁(1878.HK)部分许可证对中铝收购南戈壁要约的影响,分析员预计交易可能延迟.

--汇丰证券的报告预期,今年上半年中国将再下调两次存款准金率,并减息25个基点.

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)旗下英国汇丰银行拟在英国首次发行离岸人民币债务,并可能会安排债券在伦敦交易所上市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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