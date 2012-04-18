《香港重要政经日程》--4月18日-4月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
4月18日(三)
-- 协同通信(1613.HK)首日挂牌交易.
-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)一季度业绩.
-- 万全科技药业(8225.HK)公布年度业绩.
--10:00 恒隆地产(0101.HK)股东周年大会.
--11:00 恒隆集团(0010.HK)股东周年大会.
--14:30 中国投资开发(0204.HK)股东特别大会.
--15:00 中国光大国际(0257.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
4月19日(四)
-- 安徽海螺水泥(0914.HK)一季度业绩.
-- 钧濠集团(0115.HK)年度业绩公布.
-- 经纬纺织机械0350.HK一季度业绩.
--10:00 华南投资(0159.HK)股东特别大会.
--10:30 太平洋航运(2343.HK)股东周年大会.
--11:00 利兴发展(0068.HK)股东周年常会.
--14:15 罗兵咸永道(PwC)记者会.
--14:30 中国移动(0941.HK)记者会.
--14:30 国泰君安国际(1788.HK)股东周年大会.
--16:30 香港1-3月失业率.
4月20日(五)
-- 中国移动(0941.HK)公布首季业绩.
-- 江南集团(1366.HK)首日挂牌.
-- 重庆钢铁(1053.HK)公布首季业绩.
-- 重庆农商行(3618.HK)公布首季业绩.
-- 城市电讯(1137.HK)公布中期业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)召开董事会商议末期股息.
-- 四川成渝高速公路(0107.HK)公布首季业绩.
-- 天节水业(0840.HK)公布首季业绩.
--09:30 广汽集团(2238.HK)在中国举行股东特别大会.
4月23日(周一)
-- 公布3月份消费物价指数(CPI).
-- 阿里巴巴1688.HK公布首季业绩.
-- 兖州煤业(1171.HK)公布首季业绩.
-- 潍柴动力(2338.HK)公布首季业绩.
-- 山东墨龙(0568.HK)公布首季业绩.
--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国召开股东特别大会.
--09:30 中国水业集团(1129.HK)股东特别大会.
--11:00 上实控股(0363.HK)股东特别大会.
--14:30 利福国际(1212.HK)周年股东大会.
--15:00 壹传媒(0282.HK)股东特别大会.
--16:30 港交所(0388.HK)周年股东大会.
*4月24日(周二)
-- 公布3月份进出口数据.
-- 中国南车(1766.HK)公布首季业绩.
-- 华能国际(0902.HK)公布首季业绩.
-- 华电国际(1071.HK)公布首季业绩.
-- ASM太平洋(0522.HK)公布首季业绩.
-- 北京北辰(0588.HK)公布首季业绩.
-- 凯德商用6813.HK公布首季业绩.
-- 东方电气(1072.HK)公布首季业绩.
-- 海信科龙(0921.HK)公布首季业绩.
-- 东北电气(0042.HK)公布首季业绩.
-- TCL通讯(2618.HK)公布首季业绩.
-- 新疆金风科技(2208.HK)公布首季业绩.
--10:00 中国动物保健品(0940.HK)在新加坡召开股东周年及特别大会.
--11:00 新世界百货(0825.HK)股东特别大会.
--11:30 东亚银行(0023.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。