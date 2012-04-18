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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月18日

路透香港4月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7591港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收高194.13点,或1.5%,报13,115.54点.受强劲企业财报和欧洲形势提振.[ID:nSB1494820]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  203.320    1.49      25772            15.776       1.39
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.060    0.50      25490             3.743       1.16
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.050    0.47     210570            85.428      -0.03
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.890    1.40      78892            20.634       1.15
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  143.180    1.42      45152            11.109       0.63
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  106.620    0.99      20898             8.273       0.89
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.050    2.23     409080            68.358       1.87
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.630    0.54      22006             4.161       0.27
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.170    2.32     401988            13.322       0.62
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.890    2.53      29842            16.985       1.58
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.340    0.49      15348             4.333       0.54
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.750   -1.45      14447             3.375       0.45
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.730   -1.80      14088             1.143     -48.75
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.570   -0.77      52031             0.399      -0.30 (完)

  --整理 雷美珍

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