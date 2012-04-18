《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月18日

路透香港4月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7591港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高194.13点,或1.5%,报13,115.54点.受强劲企业财报和欧洲形势提振.[ID:nSB1494820] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 203.320 1.49 25772 15.776 1.39 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.060 0.50 25490 3.743 1.16 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.050 0.47 210570 85.428 -0.03 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 39.890 1.40 78892 20.634 1.15 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 143.180 1.42 45152 11.109 0.63 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 106.620 0.99 20898 8.273 0.89 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.050 2.23 409080 68.358 1.87 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 53.630 0.54 22006 4.161 0.27 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.170 2.32 401988 13.322 0.62 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 21.890 2.53 29842 16.985 1.58 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 22.340 0.49 15348 4.333 0.54 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.750 -1.45 14447 3.375 0.45 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 14.730 -1.80 14088 1.143 -48.75 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.570 -0.77 52031 0.399 -0.30 (完) --整理 雷美珍