〔港报社评〕梁振英停双非,强政喜中藏忧--经济日报4月18日

香港候任特首梁振英前晚突表明,私院明年须停收双非孕妇,令现任港府昨不得不改变立场,宣布明年双非配额留待下届政府决定.梁振英预先展示其强政本色,采符民心政策,实属好事,惟对现政府及梁振英未来施政却添忧虑.

未上任先出招,预示强政本色.外界有声音质疑,梁振英”大石砸死蟹”,逼现港府低头,有越权之嫌.惟明年已在梁振英任期内,双非孕妇又属重要政策问题,他对此当有话事权,并非越权.况且,梁振英此举有两个好处.其一,尽早叫停双非配额,不单确保香港孕妇获足够医疗服务,减低民怨,更有利港府规划未来.其二,梁振英此次先声夺人,显示其果断行事,令市民耳目一新,对他有更大期望,希望他能扭转现政府议而不决、决而不行的低效施政,未来在各政策上,包括新界僭建问题、兴建居屋等,都能落实励治,追回香港过去十多年虚掷的光阴.

然而,梁振英此次做法,客观上令现政府要打倒昨天的我,亦有堪忧之处.这次事件令现任政府与高官尴尬,难免加深高官与公务员对梁振英的忧虑,甚至不满,此对梁振英争取公务员人心不利,更恐有碍他筹组新港府团队及未来与公务员的合作.恐碍顺利交接不利赢公仆心.双非孕妇来港产子确须叫停,新港府亦须强政励治,惟事件的处理手法明显未够成熟,恐对新旧政府交接、组织新管治团队带来负面影响.梁振英与现政府均要正视个中利弊,以市民利益为本,加强沟通合作,令政权交接及未来施政更顺畅而有效.(A09)