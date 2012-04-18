〔港报社评〕梁振英停双非,强政喜中藏忧--经济日报4月18日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
香港候任特首梁振英前晚突表明,私院明年须停收双非孕妇,令现任港府昨不得不改变立场,宣布明年双非配额留待下届政府决定.梁振英预先展示其强政本色,采符民心政策,实属好事,惟对现政府及梁振英未来施政却添忧虑.
未上任先出招,预示强政本色.外界有声音质疑,梁振英”大石砸死蟹”,逼现港府低头,有越权之嫌.惟明年已在梁振英任期内,双非孕妇又属重要政策问题,他对此当有话事权,并非越权.况且,梁振英此举有两个好处.其一,尽早叫停双非配额,不单确保香港孕妇获足够医疗服务,减低民怨,更有利港府规划未来.其二,梁振英此次先声夺人,显示其果断行事,令市民耳目一新,对他有更大期望,希望他能扭转现政府议而不决、决而不行的低效施政,未来在各政策上,包括新界僭建问题、兴建居屋等,都能落实励治,追回香港过去十多年虚掷的光阴.
然而,梁振英此次做法,客观上令现政府要打倒昨天的我,亦有堪忧之处.这次事件令现任政府与高官尴尬,难免加深高官与公务员对梁振英的忧虑,甚至不满,此对梁振英争取公务员人心不利,更恐有碍他筹组新港府团队及未来与公务员的合作.恐碍顺利交接不利赢公仆心.双非孕妇来港产子确须叫停,新港府亦须强政励治,惟事件的处理手法明显未够成熟,恐对新旧政府交接、组织新管治团队带来负面影响.梁振英与现政府均要正视个中利弊,以市民利益为本,加强沟通合作,令政权交接及未来施政更顺畅而有效.(A09)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。