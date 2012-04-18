〔港报社评〕港府交接须避免震荡,另一地雷为增设副司长--明报4月18日

香港候任特首梁振英就”双非”问题提出明确政策主张,与现届政府有根本不同,现在香港食物及卫生局长周一岳把2013年私家医院双非配额决定权交给下届政府,是恰当做法.双非之外,梁振英拟增设两名副司长的政府架构变动,也暴露新旧政府有扞格.新旧政府交接,须恪守政治伦理,例如七一之前,新政府不能僭夺现政府的职权,而现届政府则应该尽量方便新政府,使之在七一宣誓之后,就可以全面开展工作;由此观之,曾荫权政府有责任帮助新政府完成架构变动的相关工作.

新旧交接须符政治伦理,新不僭权旧应配合.梁振英接掌政府,与董建华和曾荫权的处境不同.今次是回归以来,首次涉及现任和新任特首换届的政权交接,并无成规可循,只能按实际需要处理;另外,港府体制特殊,梁振英当选后,现职主要官员仍会在新团队占一定比例,这种权力分派和政权组成.只是,若港府交接成为角力场,则说明政治不成熟,也是香港的悲哀,有违港人利益.

现届政府应该根据什么原则协助梁振英?我们认为可按两个准则去检验:有广泛共识、符合公众利益.梁振英所提双非孕妇配额政策主张,从昨日回响所见,政党和市民的反应普遍是正面的,显示此事在社会上有广泛共识,也符合公众利益;至于梁振英期望提早安排好政府架构,从情况看来,曾荫权政府非不能也,是不为也,监于事关公众利益,现在距7月1日还有两个多月,曾荫权应该在离任之前,尽现届港府的责任,协助新政府安排好架构变动,这才符合香港利益.(A04)