〔港报社评〕零配额治标,靠法律治本--星岛日报4月18日

香港候任行政长官梁振英一声”零”下,现届政府即时停止与私家医院商讨明年双非孕妇来港分娩配额安排.香港医院妇产科服务需求压力大为纾减,焦点转移到堵截双非孕妇闯关的工作.梁振英在竞选特首期间,强调用行政措施来解决双非问题.近日他提出的社会共识,则是无论”用行政措施好,用法律的办法好”,双非孕妇在港产下的婴儿不应该有永久居民身分,解决方式不排除释法或其他法律办法.用行政措施的优点,是可以快速推行,同时不必承受提出释法影响法治的政治代价,缺点则是未能斩草除根,收效多少仍待观察.

边境堵截成功率不足半.现届政府用配额制,来理顺中国孕妇闯关来港去急症室产子的问题,透过预约和产前检查制度,避免失控混乱.梁振英叫停配额制,明年起双非孕妇失去了持预约证明书,名正言顺入境产子的途径.法律办法虽然有其缺点,优点是可以厘清居港权定义,从根源上去解决问题.一刀切把所有双非孕妇拒诸门外,令一些本来不稀罕居港权,只欲利用香港优质妇产科服务者,都失去正当来港分娩的途径.

至于用甚么法律办法,修订”基本法”的机会微乎其微,有人提出人大释法,有人提出由政府刻意偏离终审法院的裁决修改法例,来触发上诉机制,由终审法院推翻之前的裁决.今次梁振英在行政层面叫停,其施政风格露了一手,日后他会采用何种途径去彻底解决双非问题,才进一步真正显示其制订政策和管治团队合作水平.(A04)