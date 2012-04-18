〔港报社评〕各方配合支持,确保换届顺利--文汇报4月18日

香港候任特首梁振英继表示香港私家医院明年应停收中国”双非”孕妇后,昨日进一步表明他7月1日上任后,一定会就这问题”做工作”.食物及卫生局局长周一岳对梁振英的表态表示尊重和理解,并指明年决定”双非”孕妇来港产子的配额问题,交由下届港府研究较为适宜.梁振英提出,明年私家医院应”零双非”和在港出生的”双非”婴儿可能无永久居留权,多个政党均表示赞成,认为”双非”问题备受关注,市民均希望问题能够尽快解决.梁振英在竞选政纲中已提出2013年停收”双非”孕妇来港产子的主张,并在过去3个月就此作出了阐释.至于有人质疑梁振英有关”双非”的讲法”僭越”现届港府的工作,这是不能成立的.