〔港报社评〕各方配合支持,确保换届顺利--文汇报4月18日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
香港候任特首梁振英继表示香港私家医院明年应停收中国”双非”孕妇后,昨日进一步表明他7月1日上任后,一定会就这问题”做工作”.食物及卫生局局长周一岳对梁振英的表态表示尊重和理解,并指明年决定”双非”孕妇来港产子的配额问题,交由下届港府研究较为适宜.梁振英提出,明年私家医院应”零双非”和在港出生的”双非”婴儿可能无永久居留权,多个政党均表示赞成,认为”双非”问题备受关注,市民均希望问题能够尽快解决.梁振英在竞选政纲中已提出2013年停收”双非”孕妇来港产子的主张,并在过去3个月就此作出了阐释.至于有人质疑梁振英有关”双非”的讲法”僭越”现届港府的工作,这是不能成立的.
特首选举结束后,港府换届交接的工作随之而来.董建华和曾荫权连任时不存在换届问题.即使曾荫权接替董建华时,之前曾荫权是担任政务司司长,港府工作也有很大的连续性.今次是香港回归后真正的一次港府换届,加之梁振英的政纲和治港理念是”稳中求变”、”适度有为”,与现届政府有所不同,其间一些政策的衔接值得重视.习近平副主席今年”两会”期间表示,香港今年回归15周年,亦举行行政长官选举及港府换届.他指出,外围经济形势不明朗,内部种种民生问题日益凸显,社会更要和衷共济,化解矛盾.新旧政府的交接工作事关重大,千头万绪,需要现届政府和候任特首有商有量,社会各方配合支持,确保换届顺利.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。