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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 08:56 BJT

〔港报社评〕各方配合支持,确保换届顺利--文汇报4月18日

香港候任特首梁振英继表示香港私家医院明年应停收中国”双非”孕妇后,昨日进一步表明他7月1日上任后,一定会就这问题”做工作”.食物及卫生局局长周一岳对梁振英的表态表示尊重和理解,并指明年决定”双非”孕妇来港产子的配额问题,交由下届港府研究较为适宜.梁振英提出,明年私家医院应”零双非”和在港出生的”双非”婴儿可能无永久居留权,多个政党均表示赞成,认为”双非”问题备受关注,市民均希望问题能够尽快解决.梁振英在竞选政纲中已提出2013年停收”双非”孕妇来港产子的主张,并在过去3个月就此作出了阐释.至于有人质疑梁振英有关”双非”的讲法”僭越”现届港府的工作,这是不能成立的.

特首选举结束后,港府换届交接的工作随之而来.董建华和曾荫权连任时不存在换届问题.即使曾荫权接替董建华时,之前曾荫权是担任政务司司长,港府工作也有很大的连续性.今次是香港回归后真正的一次港府换届,加之梁振英的政纲和治港理念是”稳中求变”、”适度有为”,与现届政府有所不同,其间一些政策的衔接值得重视.习近平副主席今年”两会”期间表示,香港今年回归15周年,亦举行行政长官选举及港府换届.他指出,外围经济形势不明朗,内部种种民生问题日益凸显,社会更要和衷共济,化解矛盾.新旧政府的交接工作事关重大,千头万绪,需要现届政府和候任特首有商有量,社会各方配合支持,确保换届顺利.(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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