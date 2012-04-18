〔专家观点〕汇率形成机制改革还需连续举措,应减少官方干预频率与规模

路透香港4月18日电---中国社科院世界经济与政治研究所研究员张斌撰写评论指出,孤立地来看人民币汇率日间波幅扩大的政策举措意义并不突出,只有这项举措与进一步的改革举措配合起来,才能让整个链条转动起来.

他认为,进一步的举措包括,保持交易日收盘价格和下一个交易日开盘价格的连续性;二,减少外汇市场的数量干预;三,明确外汇市场干预规则.

以下为他的评论全文.

**汇率形成机制改革还需连续举措**

完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度是官方既定的人民币汇率形成机制改革目标。实现这个目标需要构建一个完整的链条，央行近期宣布的扩大人民币每日波幅的举措是这个链条上的一部分。孤立地来看这项政策举措意义并不突出，只有这项举措与进一步的改革举措配合起来，才能让整个链条转动起来。进一步的人民币汇率改革举措包括：一，保持交易日收盘价格和下一个交易日开盘价格的连续性；二，减少外汇市场的数量干预；三，明确外汇市场干预规则。

扩大人民币汇率日波幅并不意味着市场供求对价格决定起到决定作用。目前的人民币汇率形成机制下，货币当局每个交易日开盘之前会给出一个当日基准汇率，所谓提高日波动浮动是指围绕这个价格的波动幅度。无论上一个交易日的市场供求和价格变化如何，原则上货币当局都可以在第二个交易日开始的时候重新给出一个价格。举个例子，假定第一个交易日开始的时候人民币/美元价格6.5，因为对人民币的供大于求，收盘时候上涨1%，到了6.435；但是在第二个交易日开始的时候，货币当局原则上还可以把价格定在6.5。这样的人民币汇率形成机制下，无论每日波动幅度大还是小，其实并不重要，因为从日频率或者更低的频率（周、月、季）来看，还是政府在定价，市场供求并不必然影响低频率价格。

保持交易日收盘价格和下一个交易日开盘价格的连续性很重要。保持价格连续性是对市场供求变化的肯定。每一次由官方给出的新的、不连续的价格都是对市场供求关系的否定。长此以往，市场看重的不再是市场供求基本面，而是官方的态度。官方的态度未必与市场供求基本面一致，否则我们就不需要汇率形成机制改革了。此外，保持汇率价格连续性会让外汇市场交易更加活跃，市场供求反映更充分。在不连续的价格下，每一个持仓过夜的市场参与者都面临极大的风险，这些额外增加的风险会让诸多交易者（尤其是金融机构）退场，不能充分反映市场供求关系。

减少外汇市场数量干预必不可少。更大的日波动幅度和连续的交易价格是实现汇率改革目标的必要条件，但不是充分条件。如果货币当局还是像过去那样作为市场上最重要的交易者参与外汇买卖，即便汇率价格每日波动浮动扩大，价格连续，汇率价格距离市场供求出清的价格还会有系统距离，距离的远近取决于政府干预的规模和频率。实现以市场供求为基础的汇率形成机制，最终需要落实在减少外汇市场干预频率与规模。近期内，中国对外贸易趋于平衡，国际资本市场上关于人民币大幅度单边升值的预期逐步消失，中国在保持汇率相对稳定条件下的外汇市场干预压力也因此减小。时机已经成熟，但是决心还没有下。

干预可以有，规则很重要。减少外汇市场干预意味着减少持续的单边干预，而不是不要干预。从理论角度看，一些特定场合下的外汇市场干预可以看作是对市场缺陷的弥补。从实践角度看，世界上没有哪个国家是完全的自由浮动，或多或少都有干预。采取外汇市场干预是为了弥补市场缺陷，而不是要增加额外的扭曲。明确干预规则的好处在于引导预期、减少市场犯错的概率（正如法律的作用在于遏制犯罪），减低干预成本。

需要综合考虑特定的国情，以及国际社会可以接受的标准，制定干预规则。干预规则除了要明确，还要尽可能地少，只在少数特定情况下使用。既定的汇率形成机制改革目标中曾经提到参考一篮子货币，这可以作为一项干预的准则，但需要注意到参考一篮子货币的功能仅在于维护贸易加权汇率稳定，并不能帮助实现以市场供求为基础的汇率形成机制。二者发生冲突的时候，参考一篮子货币的干预措施应该服从于市场供求关系的系统变化。

加强短期资本流动监管为平稳过渡护航。目前还不能十分肯定当前汇率是否贴近市场供求平衡的水平。在加快汇率形成机制改革的进程中，可能会遭遇较大的汇率波动。为避免短期投机资本流动造成更大的、破坏效率的汇率波动，汇率市场化改革过渡期内应该对短期资本流动保持严格监管。(完)