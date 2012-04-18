〔港报财经评论〕大蒙古与温州,泡沫逐个爆--信报4月18日

大蒙古与温州,泡沫逐个爆 /习广思

中银突破,濠赌高息.西班牙短债拍卖,反应良好,欧洲股市借消息反弹,但事实上,西班牙一年期债息成本近2.623厘,18个月债息成本是3.11厘,半个月前仍是1.4至1.7厘水平而已.是好消息,抑或坏消息?西班牙政府周四晚会拍卖长债,市场反应更受关注.业绩期已过,目前股息率逾4厘.市值较大的上市公司中,主要是内银股、内房股及濠赌股,所谓收息股,并非只有两电一煤.内银股大上大落,但目前工行(1398.HK)股息率4.8厘,疲弱中行(3988.HK)股息率5.9厘;港银当中买控收息倒不如买近日突破的中银(2388.HK),股息率5.2厘;部分濠赌股息诱股东,尽管会否持续派高息是未知数,但澳博(0880.HK)、美高梅(2282.HK)均提供高股息率.其中,中行股价近日见转强.

温州模式的试验.早前提及轮动的三个板块,内房股见回吐,雅居乐(3383.HK)、碧桂园(2007.HK)逆市企稳;原材料如钢铁股在盈警过后,居然逆市企稳.然而,眼下个别股份多走势飘忽的感觉,强势股当中联想(0992.HK)、腾讯(0700.HK)、合生元(1112.HK)及濠赌股强势依然,但留意燃气股开始有调整;弱势股当中,部分如京信通信(2342.HK)、财险(2328.HK)借消息反弹,反之霸王(1338.HK)、中国动向(3818.HK)、金风科技(2208.HK)仍是一沉不振.重农行(3618.HK)急挫情况亦教人侧目,沽空比率17.1%,不明朗消息笼罩,不属于公司本身问题.

过去几年,鄂尔多斯靠煤炭、房地产两项概念风生水起,媒体称其致富四宝是”羊、煤、土、气”.与温州有异曲同工之妙的是,这个小小城镇,曾经何时民间贷款盛行,但就在温州泡沫爆破的同时,鄂尔多斯泡沫同时爆破,特别是房地产市场,停工烂尾楼多得惊人,现时热烘烘的是中外媒体涌到参观这座大家口中的”美丽鬼城”.与温州一样,信贷泡沫过后,鄂尔多斯政府憧憬的是民间融资合法化.

印度减息放水预期.彭博统计,巴西央行行长应该是不受欢迎的央行长,其货币利率决定出乎市场意料,10次议息会议中,有3次均把利率调低至市场预期.事实上,印度央行昨天减息半厘的决定,同样令区内市场感到意外.继中国、巴西及俄罗斯均在去年年底减息后,终于轮到印度.无疑近期印度通胀回到6.89%,让央行有空间减息,但矛盾的是,印度央行同时间强调,再减息的空间不大,因为通胀仍是经济风险.然而,巴西及印度央行的放水决定,更大原因是经济增长明显回落,尽管国情有别,但新兴同盟的放水举动,会否提高市场的放水预期?(B01)

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欧罗1.3关支持力强 /苏子

受到德国公布的4月份ZEW经济预期指数和现况指数均较3月份及预期为佳所影响,欧罗兑美元在昨天欧洲市承接前晚的良好上升势头继续造好,突破上日的1.3147高位后,一度高见1.3172水平,而此高位已较上周五的收市价上升近100点子,并且已明显高于10天SMA的1.3112阻力水平.欧罗兑美元自今年1月下旬正式企稳在1.30心理关口以上波动后,汇价每次跌至1.30水平附近,投资者只要有胆识采取趁低吸纳的策略,均能取得不俗的利润.前天欧罗兑美元承接上周五的大弱势,在欧洲市早段更曾下破1.30心理关口,然而破位后却仅低见1.2995便已止跌回稳,到前晚美国入市后已见不少买盘采取趁低买入的策略,使汇价顺利升至10天SMA阻力以上,最高曾见1.3147水平,较1.2995低位大幅回升逾150点子或接近1.20%.因此,前天有胆识在1.30心理关口附近趁低买入欧罗兑美元的短线投资者,即使只作即市买卖亦能轻易取得逾百点子的利润.

前天欧罗兑美元未能借助市场翻炒欧债危机的负面因素顺利下破1.30心理关口,到美国入市后更不跌反升,故对欧罗兑美元的短期走势而言,可以视为一个较为强烈的利好讯号.除非昨晚欧罗兑美元意外地显着返回10天SMA以下波动及收市,否则汇价稍后将有甚高机会在市场一片看淡声中进一步上升,估计上周四所造的1.3213高位应不难一攻即破.留意上月及本月上旬的高位刚好受制于月线图的100月SMA阻力,若稍后欧罗兑美元有力升逾上月及本月上旬的高位,到本月底收市时已见企稳在100月SMA以上,对欧罗兑美元下月的走势将会是一个甚为有利的讯号,并令汇价届时继续升至今年2月的1.3486高位及1.35心理关口以上,从而考验去年12月的1.3548高位的可能性将大幅上升.

欧罗兑美元在1.30至1.35区域不经不觉已争持了近3个月时间,若汇价稍后可以在升越1.35心理关口后,迅即以单边市形式突破去年12月的1.3548高位的话,担心届时将会触发较大规模的止蚀买盘入市,并摆脱持续多月的上落市况,从而令汇价朝着1.40心理关口甚至去年10月的1.4247高位迈进.如稍后欧罗兑美元真的向上出现重大突破,并且连1.40心理关口亦顺利突破的话,那便肯定在汇市上将”死得人多”了.毕竟目前市场上满布着为数极多的欧罗淡友,若一旦欧罗兑美元顺利升至1.40心理关口以上,料市场上的大量止蚀买盘将迅即把汇价推高至去年10月的1.4247高位以上的可能性不容抹煞.(B09)