《香港报摘》--其他报纸重要消息4月18日

* 明报:

--联交所资料显示,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤,于上周五增持佐丹奴(0709.HK)60万股股份,持股比例增至24.01%.

--消息人士称,一名叫Mr Wilhelm的律师代表新鸿基地产(0016.HK)家族基金,就新鸿基前主席郭炳湘要求索取家族信托基金文件一事提出上诉,但据接近郭氏家族的消息人士则指Wilhelm并非其代表律师.

* 星岛日报:

--香港市区重建局推出招标的中区卑利街、嘉咸街项目今天截止入标,该项目上月共获18家财团递交发展意向.

--香港交易所(0388.HK)刊发指引信,提醒上市保荐人及准新股,必须在招股书内具体交代集资用途,不能空泛地以"营运资金"或"一般企业用途"含糊过关.

* 东方日报:

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)今年首季度保费收入按年下降7.4%,至1,138亿元人民币.

* 文汇报:

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港执行董事及行政总裁洪丕正称,美元兑人民币汇率波幅扩大,可增加人民币汇率的双向弹性;预料人民币今年升值幅度为1-2%.

* 大公报:

--汇丰经济研究亚太区联席主席范力民表示,香港经济增长将于今年首季见底,全年经济增长预测为3.3%,较早前预测的3.1%有所调高.并预期明年经济增长将进一步增强至5.2%.

--澳博(0880.HK)与实德环球(0487.HK)合营的十六浦物业发展获11间银行组成银团提供19亿港元及4亿元人民币的贷款,为期5年,年利率为香港银行同业拆息(HIBOR)加3厘.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]