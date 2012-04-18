〔港报财经评论〕欧银行风险可控,港股处上落格局--经济日报4月18日

欧银行风险可控,港股处上落格局 /林瑞芬

西班牙资本缺口,有法回补.外围最不明朗的为欧债息率又抽升,尤其是西班牙10年期债息扯上6厘以上,是自去年12月12日以来最高;较3月1日的4.83%低点已抽升不少,反映欧债问题阴魂不散.欧债火头又燃起,一是任由火势蔓延,二是扑火,像是去年底般再推出长期再融资操作(LTRO),增通胀可能;还是按欧洲央行执委会理事克尔(Benoit Coeure)表示,欧洲央行可以透过证券市场计划(SMP),降低西班牙债息,而又不至于增加流动性引发通胀.相信有关决策层,正在衡量中,迟迟未有出手,相信又是欧盟合众国的原因,有关决定需要多方确认.

西班牙债息抽高,但预计不致会引爆欧洲银行业之危机,欧洲稳定基金还将会是西班牙银行的最终守护者.按欧洲银行管理局预计西班牙主要商业银行需要补足约260亿欧元的资本金,以去年底欧洲金融稳定基金(EFSF)扩容时,有为欧洲银行注资预留1,000亿欧元的资金.现在EFSF还剩约2,500亿欧元,加上欧洲稳定机制(ESM)5,000亿欧元,应足够应付西班牙银行的资本缺口.昨日西班牙债券拍卖较预期理想,债息稍为回落.

德经济靠稳纾欧债问题.德国4月份ZEW经济景气判断指数从22.3升至23.4,是连续5个月的回升,反映市场专家普遍预期德国经济未来6个月将有进一步的正面发展.欧盟经济走向分化,德国挺稳,但西班牙、意大利等重债国亦在挣扎完成财政联盟削赤的目标,经济被迫陷于循环不景气当中.判欧债问题是否又大失控,不妨留意最强势的德股,德国DAX指数目前尚见守稳于250天上,故判断此论西班牙债息抽升暂未造成太大市场恐慌.新兴市场减息换经济增长.印度央行刚意外地将回购利率由8.5厘降至8厘,为2009年以来首度减息.新兴市场仍有货币政策空间,以抗衡外贸冷风吹击,维稳经济增长,中国也不例外.民企累欧洲股神押后退休.富达最近以每股14.9港元增持了新秀丽1910.hk1,987万股,相信是接了部分CVC Capital的减持股份.究竟是富达接货位够低,还是CVC Capital沽货位够高,后市当有分晓.新秀丽昨收报14.74港元,富达暂呈帐面亏损.(013)

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首季盈警频传,国指预期反覆 /余少文

期指大户继续舞高弄低,主要是市场缺乏利好消息,尤其已发出首季业绩预告的H股,90%是发盈警,是过去未曾见过的现象,反映中资股首季盈利受累政府调控政策和经济放缓,国指今季或要维持上落格局.其实,市场缺乏利好因素,才给予大户透过期指舞高弄低大市机会,而利淡因素也不是太多,市场主要担心稍后公布的季度业绩.截至目前为止,粗略计算,约有11只H股发布首季业绩预告,上海电气(2727.HK)昨晚发出盈喜,料首季利增长逾50%,而之前发预告的10只H股全数是发盈警,统计H股首季业绩资料以来,印象中今次盈警比例是最多一次的预告,反映上市公司首季营运异常困难.

航空航运股盈警为主.盈警股以航运、航空及相关股份为主,即使是其他盈警股,原因多是市场需求下降,部分行业再受到油价上升以及兑收益减少所影响,都涉及经济放缓因素.当中东方航空(0670.HK)、南方航空(1055.HK)、广州广船(0317.HK)等预期盈利下跌50%以上,中海发展(1138.HK)更录得亏损,东北电气(0042.HK)和鞍钢股份(0347.HK)也同样面对亏损,可预见没有发布业绩预告的航空股、航运股、钢铁股等,首季业绩即使不是亏损或盈利下跌不超过50%,也是好极有限,短炒也要小心这些股份.

电力及设备股有起色.不过,部分行业去年第四季有起色,尽管华能国际(0902.HK)去年第四季亏损,但大唐发电(0991.HK)和华电国际(1071.HK)则扭转去年第三季盈利倒退或亏损状况,加上去年首季基数偏低,颇大机会发盈喜.而跟电力股息息相关的电力设备股,上气发盈喜而东北电发盈警,似乎这行业好坏参半,但实际东北电过去业务一直差于行业,故相信其他电力设备股今年首季也有不俗表现,东方电气(1072.HK)值得憧憬.故电力股及电力设备股在季度业绩公布前,或有短炒空间.至于比重最大的内银股,预期今年盈利增长放缓,故对首季业绩不抱期望,或如中金公司所料,国指第二季走势,或会继续在上市公司基本面恶化和政策放松预期之间呈拉锯战,风险倾向于下行.估计中国经济放缓在第二季可见底,故第二季末期或是大市转势的主要时机,下半年结束上半年闷局.(010)