〔香港个股〕华置及其主席否认涉前澳门高官欧文龙贪污案,复牌交投清淡

路透香港4月18日电---香港地产投资公司--华人置业(0127.HK)发出公告称,其大股东兼主席刘銮雄并非澳门终审法院审讯前高官欧文龙贪污案中的被告,他仅被要求作为证人出席聆讯,并否认向欧文龙提供任何非法垫款或贿赂的指称.

华置股份昨天开市前停牌,今天(周三)恢复买卖后,股价没大变动,交投清淡.香港时间10:12微跌0.19%,成交仅2.9万股.

刘銮雄及博美投资集团主席罗杰承的名字,于日前澳门终审法院对澳门前运输工务司司长欧文龙贪污案的第三阶段审讯中被提及,案中并涉及澳门(乙+水)仔伟龙马路接邻澳门国际机场的五幅土地的批地.目前该等土地由华置发展为名为"御海.南湾"的高档住宅项目.

华置表示,身兼公司行政总裁的刘銮雄已知会公司,其并无就澳门有关司法程序所提及的事件,而于香港或澳门遭正式检控,并否认其在有关程序中对他本人或其公司可能向欧文龙提供任何非法垫款或贿赂的指称.而华置亦确认,公司并无向欧文龙提供任何非法垫款或贿赂.

由华置全资拥有并发展的"御海.南湾"的第一期发展项目现正发售,公司表示,澳门的司法程序不会影响公司的正常业务及营运.

据华置2011年年报,截至去年底止公司于澳门的投资净额为近25亿港元,占集团股本权益总额约6.9%.而华置亦持有两家上市公司股权,分别为至祥置业(0112.HK)和金匡企业(0286.HK).

据澳门终审法院聆讯指出,刘銮雄和罗杰承投资的一间公司,是三家于2004年有份入标竞投五幅位于澳门机场对面的土地的财团之一.

控罪指出,评标委员会当时认为三份标书均不符合要求,但刘氏与罗氏的公司在欧文龙收受2,000万港元后中标.不过,澳门法院的审讯未有对刘銮雄和罗杰承作出指控.

澳门政府一名官员昨天对路透表示,欧文龙案的聆讯将于今天继续进行.

这次是继早前香港大型蓝筹发展商--新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江和郭炳联卷入与前政务司司长许仕仁的贪污案而被拘捕后,另一宗涉及香港富豪的事件.但郭炳江和郭炳联等目前尚未被提出控告.(完)

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