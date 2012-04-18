〔银行观点〕中国已成全球货币增量主要来源,并非美联储和欧央行--渣打

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月18日电---渣打银行最新发布的报告称,全球流动性的主要提供者已变身为中国央行,并非是大家印象中的美联储或者欧洲央行.而周小川不仅是中国央行的行长,还是全球的央行行长.
报告分析相关数据显示,截止2月底,中国广义货币供应量(M2)的存量高达13.8万亿美元,乃全球最高.而在2011年,全球新增的M2中,仅中国就占了52%.
"尽管各国对货币的定义略有不同,但差别也不是太大.而我们的的研究,主要是对目前全球流动性的状况做了定性的总结."该行中国区宏观经济分析师李炜称.
报告称,从2002-2011年间,中国央行的资产负债表扩张了八倍,主要原因是为了稳定人民币汇率,央行不得不大量发行货币以对冲流入的美元.
报告并预计,全球的M2将在今年温和增长7.8%,去年为9.5%,2010年则为9.9%.而美国今年的M2增速将下滑至5%.欧洲或维持2.5%.
而货币增长放缓将对全球的资产市场产生影响.借用弗里德曼的一句话来理解,不仅通货膨胀还有资产价格,都是一种货币现象.过多的流动性将削弱美元,但温和的增长,对美元却是一种支撑.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。