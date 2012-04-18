〔离岸人民币〕汇丰正发行首笔拟于伦交所上市点心债,今日定价--销售文件

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月18日电---据路透周三获得的销售文件,汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)正发行三年期基准规模人民币债券,息率指导区间为3.00-3.25%.
这将是首笔在伦敦上市交易的点心债,并向将伦敦打造成香港之后又一个离岸人民币中心的目标迈进一步.
伦敦金融城政府(City of London Corporation)此前发布报告称,伦敦的客户和银行间人民币存款已达到1,090亿元人民币,希望与数家大型银行联手将伦敦提升为人民币离岸交易中心.
此前,中国国家开发银行[CHDB.UL]、农业发展银行和进出口银行拟发行在伦敦证券交易所上市的点心债,但迟迟未有下文.
汇丰此次拟发行的点心债预计可以得到Aa2/AA-/AA(穆迪/标普/惠誉)的评级,并于英国本地时间今日下午定价.
汇丰负责是次发债.(完)
--记者 陈敏; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。