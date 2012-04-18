〔离岸人民币〕汇丰正发行首笔拟于伦交所上市点心债,今日定价--销售文件

路透香港4月18日电---据路透周三获得的销售文件,汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)正发行三年期基准规模人民币债券,息率指导区间为3.00-3.25%.

这将是首笔在伦敦上市交易的点心债,并向将伦敦打造成香港之后又一个离岸人民币中心的目标迈进一步.

伦敦金融城政府(City of London Corporation)此前发布报告称,伦敦的客户和银行间人民币存款已达到1,090亿元人民币,希望与数家大型银行联手将伦敦提升为人民币离岸交易中心.

此前,中国国家开发银行[CHDB.UL]、农业发展银行和进出口银行拟发行在伦敦证券交易所上市的点心债,但迟迟未有下文.

汇丰此次拟发行的点心债预计可以得到Aa2/AA-/AA(穆迪/标普/惠誉)的评级,并于英国本地时间今日下午定价.

汇丰负责是次发债.(完)