〔香港个股〕嘉华国际出售内地合营予宝钢集团,套现8.6亿元人民币

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月18日电---香港小型房地产商--嘉华国际(0173.HK)周三宣布,将旗下一家在中国从事房地产开发的合资公司的41.5%股权,悉数售予合资方宝钢集团,总代价8.59亿元人民币(约10.56亿港元).
嘉华国际预期,将自此项出售中录得约3亿港元的未经审核收益.
公司的声明称,将向宝钢集团出售主要在上海和北京从事物业发展的中外合资公司--上海宝地置业有限公司的41.5%股份.宝钢同时向其余两名股东--三菱商事株式会社(8058.T)和东急不动产株式会社8815.T分别收购其持有的15%和2%股权.
完成后,宝钢将全资拥有上海宝地.
嘉华国际表示,通过是次出售该资产,公司将受惠于较稳健的流动资金及整体财务状况,亦可将先前全部投资于其持有股权的公司资源调配至其他增长潜力较高的业务.
嘉华国际早盘收高1.4%,报2.9港元,过去三个月累计涨近35%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。