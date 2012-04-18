〔香港个股〕嘉华国际出售内地合营予宝钢集团,套现8.6亿元人民币

路透香港4月18日电---香港小型房地产商--嘉华国际(0173.HK)周三宣布,将旗下一家在中国从事房地产开发的合资公司的41.5%股权,悉数售予合资方宝钢集团,总代价8.59亿元人民币(约10.56亿港元).

嘉华国际预期,将自此项出售中录得约3亿港元的未经审核收益.

公司的声明称,将向宝钢集团出售主要在上海和北京从事物业发展的中外合资公司--上海宝地置业有限公司的41.5%股份.宝钢同时向其余两名股东--三菱商事株式会社(8058.T)和东急不动产株式会社8815.T分别收购其持有的15%和2%股权.

完成后,宝钢将全资拥有上海宝地.

嘉华国际表示,通过是次出售该资产,公司将受惠于较稳健的流动资金及整体财务状况,亦可将先前全部投资于其持有股权的公司资源调配至其他增长潜力较高的业务.

嘉华国际早盘收高1.4%,报2.9港元,过去三个月累计涨近35%.(完)

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