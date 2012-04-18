〔香港个股〕思捷涨幅优于大盘,公司新任财务总监尘埃落定

路透香港4月18日电---以"Esprit"闻名的香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周三中午上涨逾3%,该公司宣布由邓永镛接任去年底递出辞呈的周福安,尘埃总算落定,令股价表现优于大盘.

分析师指出,财务总监是管理层中的重要职位,对于转型计划初步获得市场认可的思捷来说,人选底定对公司营运有正面帮助.

"思捷正处于重建品牌以及业务的重要过程,管理层团队全面到位是很重要的."德银在报告中说.

该投行表示,由于思捷仍然处于计划的初步阶段,且按照季节性因素,12财年下半年的净利润等会较上半年低,该行仍维持"持有"评级,目标价19.60港元.

思捷于昨日晚间发布公告称,现年56岁的邓永镛,在会计及财务方面拥有超过30年经验,将于5月2日上任.邓永镛先前任职于信和置业(0083.HK)及信和酒店(1221.HK),担任执行董事及首席财务总监,以及尖沙咀置业集团(0247.HK)的首席财务总监.

公告指出,邓永镛同时担任集团执行董事.公司并与其订有一项雇用合约,其可享有年薪8百万港元以及年度酌情花红3百万港元.

中午时,思捷上涨3.14%至16.44港元,今年迄今大涨逾六成,远高于大盘恒生指数.HSI的约12%.

思捷2月公布展开"转型"后缴出的第一份成绩单--中期净利远优于市场预期,令该股单日大涨逾25%,创下14年来单日最大涨幅.[ID:nSH0097867]

任职思捷财务总监年的周福安,去年12月以无法配合公司转型中出差欧洲的需求而提出辞职,并将在6月前离任.由于当时正值思捷年度业绩暴跌后宣布新的转型计划,周福安将离任一度引起市场对于转型执行的疑虑,股价走弱.[ID:nSH0089591]

在其他平价时尚品牌如瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及日本Fast Retailing(9983.T)的优衣库(Uniqlo)等激烈竞争下,令思捷销售节节败退.尽管2011/12年中期净利较市场表现佳,但仍按年跌了74%.并为连续近四年来半年度净利衰退. (完)

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