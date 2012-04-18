〔香港个股〕创益太阳能已入标竞投美国太阳能资产,午盘初段曾涨逾12%

路透香港4月18日电---中国薄膜太阳能光伏组件生产商--创益太阳能控股有限公司(2468.HK)周三公布,该公司已入标竞投美国Energy Conversion Devices Inc.(ECD)(ENER.O)及其附属公司之太阳能业务资产.

受到这个消息提振,创益太阳能午盘初段涨幅一度扩大至逾12%,触及0.72港元.

创益太阳能的公告称,其间接全资附属公司True Solar USA Inc已按照密歇根州(南部)东区美国破产法庭之竞投程序提交一封竞投传递涵及随附文件予卖方,以参与ECD及其附属公司United Solar Ovonic LLC(USO)若干资产之公开竞投过程.倘接获多项合资格投标,则会于4月24日(美国东岸时间)举行拍卖,以决定成功的竞投者.

是次竞投的目标资产主要为ECD和USO之太阳能业务的资产,不包括USO之现金、应收款项或雇佣合约.

创益太阳能此前备受业绩转亏困扰,过去一个月累计跌逾40%.香港时间14:19,该股升9.38%,报0.7港元.(完)

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