(重发)〔香港个股〕华置及主席否认涉前澳门高官贪污案,复牌交投清淡(更新版)

(重发以补上最后一段的漏字)

(新增分析师评论和背景)

* 华置及其主席刘銮雄否认涉欧文龙贪污案

* 刘銮雄仅以证人身份出席澳门聆讯

* 华置复牌股价企稳,交投清淡

* 近期企业高层涉贪事件,对香港金融中心地位影响微--分析师

路透香港4月18日电---香港地产投资公司--华人置业(0127.HK)澄清称,公司及其大股东兼主席刘銮雄并不涉及前澳门高官欧文龙的贪污案.其股份周三复牌股价无大变化,且交投清淡.

对于香港近期接连出现前政高官及上市公司高层怀疑涉及贪污等指称,分析师认为,这些仅为个别事件,对香港整体市场廉洁和金融中心的地位影响很微.

"香港金融中心的作用主要是替投资者找到合心水的投资工具,亦帮助企业去筹集资金...企业贪污全世界都有,并不是金融中心就没有(贪污),"京华山一研究部主管彭伟新表示.

"虽然近期发生了这些事(企业高层涉贪),但香港公司整体的企业管治到今天为止仍算不错."他说.

华置的公告称,刘銮雄表示其并非澳门终审法院审讯前高官欧文龙贪污案中的被告,他仅被要求作为证人出席聆讯,并否认向欧文龙提供任何非法垫款或贿赂的指称.

**华置股价最多跌不足2%**

华置股份昨天开市前停牌,今天(周三)恢复买卖后,股价最多曾跌1.85%至10.6港元,但交投清淡,于香港时间15:24成交额仅177万港元.其市值约为203亿港元.

新鸿基金融证券策略师苏沛丰表示,虽然华置已否认有关指称,但始终这事仍会是未来影响公司股价的不明朗因素.

"假如我是股东的话,会趁公司股价靠稳先行沽货,因为仍有不明朗因素."他说.

刘銮雄及博美投资集团主席罗杰承的名字,于日前澳门终审法院对澳门前运输工务司司长欧文龙贪污案的第三阶段审讯中被提及,案中并涉及澳门(乙+水)仔伟龙马路接邻澳门国际机场的五幅土地的批地.目前该等土地由华置发展为名为"御海.南湾"的高档住宅项目.

华置表示,身兼公司行政总裁的刘銮雄已知会公司,其并无就澳门有关司法程序所提及的事件,而于香港或澳门遭正式检控,并否认其在有关程序中对他本人或其公司可能向欧文龙提供任何非法垫款或贿赂的指称.而华置亦确认,公司并无向欧文龙提供任何非法垫款或贿赂.

由华置全资拥有并发展的"御海.南湾"的第一期发展项目现正发售,公司表示,澳门的司法程序不会影响公司的正常业务及营运.

**澳门投资占华置股本权益约7%**

据华置2011年年报,截至去年底止公司于澳门的投资净额为近25亿港元,占集团股本权益总额约6.9%.

擅长财技的刘銮雄有"股坛狙击手"之称,旗下上市公司包括华置、至祥置业(0112.HK)及金匡企业(0286.HK).而罗杰承投资的业务相当广泛,包括房地产、财务融资、唱片公司、大型表演、书籍出版、市场推广、餐饮业等.他亦是两支本地足球队南华和天水围飞马的班主.

据澳门终审法院聆讯指出,刘銮雄和罗杰承投资的一间公司,是三家于2004年有份入标竞投五幅位于澳门机场对面的土地的财团之一.

控罪指出,评标委员会当时认为三份标书均不符合要求,但刘氏与罗氏的公司在欧文龙收受2,000万港元后中标.不过,澳门法院的审讯未有对刘銮雄和罗杰承作出指控.

澳门政府一名官员昨天对路透表示,欧文龙案的聆讯将于今天继续进行.

这次是继早前香港大型蓝筹发展商--新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江和郭炳联卷入与前政务司司长许仕仁的贪污案而被拘捕后,另一宗涉及香港富豪的事件.但郭炳江和郭炳联等目前尚未被提出控告.

此前,将于今年6月底任期届满的香港特首曾荫权因没有回避公职身份,接受富豪款待而备受抨击,并要在立法会上公开道歉.公民党立法会议员陈淑庄将于今天在立法会上向曾荫权提出不信任动议,也是曾荫权上任七年以来,首次面不信任动议.(完)

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